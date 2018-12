Obyvatelia najmenšej zoo na Slovensku to nemajú ľahké: Ako sa prispôsobujú zime?

Treba sa na ňu pripraviť! Aj zvieratká v najmenšej zoo na Slovensku v Stropkove sa musia prispôsobiť zime.

Niektoré by prípadné mrazy neprežili, preto im v tomto ročnom období umožňujú, aby sa ukryli vnútri. Pri akej teplote sa už musia schovať?

Papagáj červenokrídly

Vyskytuje sa v Austrálii, ale so zimou nemá problém. Vtedy sa im vytvorí nové perie, takže zvláda aj teplotu -20 °C.

-20 stupňov

Mačiak zelený Otvoriť galériu Mačiak zelený Zdroj: nov

Rozkošné zvieratko už pri 0 stupňoch potrebuje ísť do tepla. Nízke teploty by mohli ohroziť jeho zdravie.

0 stupňov

Burunduk páskovaný Otvoriť galériu Burunduk páskovaný Zdroj: nov

Zemná veverička žije aj v tajge, preto je vcelku odolná. Zvláda mrazy až do -15 stupňov Celzia.

-15 stupňov

Krokodíl čelnatý Otvoriť galériu Krokodíl čelnatý Zdroj: nov

Tieto zvieratá by nízke teploty neprežili. „Mali by problém už vtedy, keby teplota klesla pod plus 10 stupňov,“ upozorňuje riaditeľ stropkovskej zoo Kamil Soóš.

+10 stupňov