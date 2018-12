Jankina rodina to stihla ešte pred sviatkami, výsledok pobaví: Západniarom pri tom pohľade nezostane iné, než trpko zaplakať!

Skôr, ako sa predsviatočná nádielka snehu stihla roztopiť, poslúžila Jankinej rodinke ako materiál na kreatívny výtvor.

Pokiaľ nezvolili pobyt na horách, plynuli sviatky západniarov bez tradičného pohľadu na zasneženú idylku vonku. Hoci to pár dní pred Vianocami vyzeralo skutočne nádejne, na Štedrý deň nebolo po snehu ani pamiatky! Rodinke z Nitry ale vďaka dobrému odhadu ubúdal sneh z dvora o čosi pomalšie! Kým bol ešte čerstvo napadnutý, využili to a pustili sa do činnosti, ktorú ocenila najmä Jankina 10-ročná dcérka Hanka.

"Šťastné a veselé klimatické zmeny," napísali k fotke snehuliaka rodičia malej Hanky. Za ich pomoci ho vyrobila z toho mála snehu, ktoré sa dalo na dvore rodinného domu pozhŕňať. Svoj snehový výtvor ozdobila šálom, prikrývkou hlavy, mrkvou a v neposlednom rade metlou, ktorá pridržiavala dáždnik. Práve vďaka nemu odolal snehuliak všetkým rozmarom počasia! Otvoriť galériu Vďaka dáždniku ustál aj mrholenie. Zdroj: Tip / Jana

Dočkáme sa snehovej nádielky na území Slovenska počas prvých dní roku 2019?

Utorok 1.1.2019

Cez deň na viacerých miestach sneženie, v nižších polohách aj dážď. Denná teplota 0 až 5, na juhozápade do 8 st.

Streda 02.01.2019

Na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, na severe aj trvalejšie sneženie, v nižších polohách spočiatku zväčša dážď.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na severe miestami okolo -2 st.

Štvrtok 03.01.2019

Na viacerých miestach snehové prehánky alebo sneženie, na severe aj trvalejšie zrážky. Najvyššia denná teplota -4 až 1, na severe miestami okolo -6 st.

Piatok 04.01.2019

Ojedinele, na severe miestami, snehové prehánky. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na severe miestami okolo -7 st.