Tréner Neapolu zúril: Hamšíkov spoluhráč sa stal obeťou rasizmu!

Obranca Neapola Kalidou Koulibaly bol v stredajšom zápase talianskej futbalovej Serie A na pôde Interu Miláno terčom rasistických pokrikov.

Tréner SSC Carlo Ancelotti pohrozil, že ak sa podobné prejavy v budúcnosti zopakujú a rozhodca duel nepreruší, stiahne svoj tím z ihriska. V drese Interu absolvoval celé stretnutie slovenský obranca Milan Škriniar, Marek Hamšík hral za Neapol do 24. minúty, keď musel striedať pre problém so zadným stehenným svalom. "Fanúšikovia Interu počas celého zápasu spievali chorály a prezentovali sa rasistickými pokrikmi na adresu Koulibalyho. Trikrát sme žiadali, aby rozhodca zápas prerušil, no nechal ho pokračovať, nepomohli ani varovania hlásateľa. Ak sa to zopakuje, opustíme ihrisko, aj keby sme za to mali pykať kontumáciou," citovala agentúra AP Ancelottiho, ktorého tím prehral na San Sire 0:1.

Senegalského obrancu Koulibalyho rozhodca desať minút pred koncom vylúčil po tom, ako dostal v krátkom slede dve žlté karty. "Bol vytočený a nervózny, lebo celý zápas ho fanúšikovia Interu urážali. Takéto veci škodia talianskemu futbalu, malo by sa s tým niečo robiť," dodal Ancelotti. Koulibaly po skončení dueli prostredníctvom twitteru uviedol, že je hrdý, že sa narodil vo Francúzku senegalským rodičom. "Mrzí ma, že sme prehrali a že som v závere oslabil mužstvo. Som však hrdý na farbu mojej pleti. Som pyšný, že som Francúz, Senegalčan, Neapolčan, že som muž," zdôraznil účastník MS 2018.