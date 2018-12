Mladá učiteľka Laura bojovala s chorobou: O šancu mať niekedy deti prišla behom 30 minút

Množstvo mladých párov sa stretáva s problémom splodiť dieťa. Niekedy však neplodnosť nie je spôsobená geneticky alebo zlou životosprávou. Žena, ktorá sa o svoj príbeh podedila s médiami, nádej na otehotnenie stratila kvôli zákernej chorobe.

Mladá učiteľka, Laura Moses pochádzajúca z Londýna, vo svojom živote zažila naozaj mnoho. To, čo z počiatku vyzeralo ako bežná bolesť chrbta spojená s únavou, sa po vyšetrení u doktora zmenilo na boj o život. Mladej žene totiž diagnostikovali rakovinu vaječníkov. "Ani som nerátala s tým, že by som niečo také mohla dostať", povedala serveru The Sun. Ako väčšina žien v jej veku v tom období zatiaľ neuvažovala o založení rodiny. Teraz však tehotenstvo už neprichádza do úvahy. "Nemohli mi ani odobrať vajíčka na umelé oplodnenie. Forma rakoviny, ktorú som mala, bola taká agresívna, že o 30 minút bolo rozhodnuté o tom, že nastúpim na chemoterapiu." Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Je zaujímavé, že vedci, ako o najrizikovejšej skupine pre výskyt tohto ochorenia, hovoria o ženách nad 45 rokov. "Po prvej chemoterapii som už bola zameraná len na to, aby som prežila. Najskôr som sa bála o moje vlasy, no neskôr som si uvedomila, že mi bola ukradnutá šanca otehotnieť." Kvôli liečbe jej neskôr museli byť vyoperované vaječníky. Našťastie po ťažkej liečbe rakovina ustúpila.

V období po liečbe, žena zažívala menopauzu. Mala návaly tepla, nemohla spať. "Cítila som sa ako 50-ročná žena", dodala. "Najväčšou oporou mi boli kamaráti a rodina, korí ma nikdy neľutovali ale brali ma rovnako ako pred chorobou." Po zotavení sa v jej živote odohral ďalší zlom. "Ozval sa mi chlapík, ktorý si prečítal môj blog. Mali sme pár spoločných priateľov, ktorí mi rozpovedali jeho príbeh. Ako 22-ročný prekonal rakovinu a po liečbe zostal neplodný." Stretli sa a odvtedy sa už nerozlúčili. Dnes je Alex jej manželom a podľa vlastných slov "pri nej stojí v dobrom aj zlom". Dokonca uvažujú o adopcii.