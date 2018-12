Kráska poriadne zatočila s neverným frajerom: Tvrdý rozchod sa stal hitom internetu

Tak toto dievča z Texasu má poriadne vyvinutý zmysel pre odplatu. Pozrite sa, ako zatočilo s neverným frajerom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladá Tiana Perea, ktorá pochádza z Houstonu, sa so svojím záletným priateľom teda nemaznala.Počas oslavy svojich 21. narodenín sa pred všetkými zúčastnenými s poriadnou vervou pustila do preslovu, ktorý sa stal okamžite virálnym. "kričala na svojho priateľa, ktorého meno je Santos.

Väčšine z nich sa takýto spôsob riešenia problému zapáčil. O tom svedčí aj to, že bolo zdieľané takmer 60 000 krát a dostalo 200 000 palcov hore. "Všetci videli fotky toho, čo si jej posielal...videli aj tie videá!", nakladala svojmu teraz už bývalému priateľovi.celý výstup skončila slovami "Ak si to náhodou nepochopil, toto je koniec...teraz vypadni do...!"