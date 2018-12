Rodina z Bratislavy zúfalo hľadá babičku s Alzheimerom: Božena (88) sa stratila deň pred Vianocami!

Deň pred Vianocami je pre väčšinu rodín predzvesťou krásnych sviatkov plných pohody a pokoja. Pre rodinu pani Boženy (88) sa zmenil na nočnú moru!

Obyvatelia bratislavského Ružinova majú už dva dni oči na stopkách, no bezvýsledne. Zatúlanú babičku Boženu Országhovú, ktorá zmizla 23. decembra, sa nepodarilo nájsť ani na Štedrý deň. Susedia ju videli pri bráne naposledy v nedeľu po 16:30, ako odchádza z domu v sivom kabáte, sivej čiapke a okuliaroch. "Dňa 23.12.2018 odišla naša babka, mama, sestra z domu a odvtedy sa nevrátila," napísala na Facebook zúfalá príbuzná.

Podľa jej slov má žena silného alzheimera, preto sa pravdepodobne už nevie vrátiť domov a je dezorientovaná. "V poslednej dobe už sama nevychádzala z domu. Žila niekoľko desiatok rokov v minulosti a včera spomínala sestre, že pôjde pozrieť rodičov do TRNAVY," opisuje mesto, v ktorom by sa mohla babička zdržiavať.

Miest, kam sa mohla zatúľať, je hneď niekoľko. "Mohla odísť na MARTINSKÝ CINTORÍN, potraviny v okolí ŠTRKOVCA (hlavne Terno na Zálužickej ulici), Kaufland na TRNAVSKEJ CESTE. Vybrať sa k sestre na RAČIANSKE MÝTO, k druhej sestre do RAČE. Mohla sa previesť MHD. Vrátiť sa do SUCHEJ NAD PARNOU (okres Trnava), odkiaľ pochádza. Môže sa nachádzať kdekoľvek. Taktiež mohla niekoho poprosiť o taxík domov (na nesprávnu adresu, už sa to raz stalo). Preto by som rada poprosila aj taxi služby o obozretnosť," prosí s tým, že v prípade nálezu starej pani sa treba obrátiť na políciu, ktorá bude ustráchanú rodinu ihneď informovať.