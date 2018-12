Nitrianski policajti dostali osobné poďakovanie: Rodičom pomohli včas dopraviť dcérku do nemocnice

Krásne gesto hodné pochvaly.

Nitrianska polícia pred istým časom pomohla mužovi, ktorý sa ponáhľal so svojou dcérkou do nemocnice. Veľmi sa dožadoval stretnutia s nimi, aby sa im mohol poďakovať.

Dieťa po očkovaní reagovalo alergicky, tak otec bez zaváhania posadil rodinu do auta a z obce pri Zlatých Moravciach vyrazil do nemocnice v Nitre. Pred Nitrou náhodou narazil na policajnú hliadku a tá okamžite pomohla zúfalemu otcovi prejsť zapchatou Nitrou do nemocnice a vyhľadať správneho lekára. Dieťa nakoniec dostalo patričnú pomoc a neskôr sa celá rodina nad týmto príbehom usmieva. Stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej a uvoľnenej atmosfére.

Pomoc pri prevoze bábätka do nemocnice poskytli policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre : ppráp. Jaroslav Starinský a ppráp. Martin Lahučký.