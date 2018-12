Dve hviezdy NHL v noci bodovo explodovali: Pánik si dal k Vianociam pekný darček

Slovenský hokejový útočník Richard Pánik prispel asistenciou k triumfu Arizony Coyotes v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 4:3 po predĺžení a nájazdoch.

Pre dvadsaťsedemročného krídelníka to bol trinásty bod (7+6) v prebiehajúcej sezóne. O triumfe Arizony rozhodol Alex Galchenyuk, ktorý zaznamenal jediný úspešný nájazd a dal gól aj v riadnom hracom čase. Americký útočník tak prelomil šestnásťzápasové strelecké suchoty.

Štvorbodový zápas zaznamenali v noci na pondelok Sebastian Aho a Teuvo Teräväinen, keď zhodne dvomi gólmi a dvomi asistenciami pomohli Caroline Hurricanes k triumfu nad Bostonom Bruins 5:3. Domáci nastúpili v dresoch svojho predchodcu Hartfordu Whalers. V bránke "medveďov" dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuukka Rask.

Hokejisti Columbusu Blue Jackets zvíťazili na ľade New Jersey Devils 3:0 a pripísali si štvrtý triumf v sérii. Výraznou mierou sa pod neho podpísal brankár Sergej Bobrovskij, ktorý chytil všetkých 39 striel domácich. Bol to jeho druhý shutout v prebiehajúcej sezóne a 26. v kariére NHL.

NEW JESREY DEVILS - COLUMBUS BLUE JACEKTS 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Góly: 5. Atkinson (Panarin, Murray), 6. Bjorkstrand (Wennberg, Werenski), 31. Panarin. Brankári: Kinkaid (31. Blackwood) - Boborvskij, strely na bránku: 39:20, 12.872 divákov.



CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) Góly: 13. Teräväinen (Slavin, Aho), 22. Aho (Teräväinen), 28. Aho (Teräväinen), 32. Faulk (Ferland, Williams), 48. Teräväinen (Aho) – 3. Donato (Krug, Marchand), 9. Kampfer (Kuraly, Marchand), 37. Donato (Cave, Backes). Brankári: Mrázek - Rask, strely na bránku: 37:30, 17.491 divákov.



CHICAGO BLACKHAWKS - FLORIDA PANTHERS 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Góly: 14. Murphy (Strome, Perlini), 25. DeBrincat (Strome, Toews), 50. Strome (Kane, Murphy) – 17. Hawryluk (Haley, Pysyk), 23. Hawryluk (Matheson), 37. Hoffman (Weegar, Vatrano), 38. McCann (Weegar), 41. Malgin (McCann), 59. Vatrano (Barkov, Yandle). Brankári: Ward - Reimer, strely na bránku: 29:27, 21.789 divákov.



NEW YORK RANGERS - PHILADELPHIA FLYERS 2:3 pp a sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1) Góly: 11. Kreider (Hayes, Staal), 46. Nieves (Andersson) – 22. Raffl (Sanheim), 46. Simmonds (Couturier, Voráček), rozh. nájazd: Patrick. Brankári: Lundqvist - Neuvirth, strely na bránku: 34:31, 17.515 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - DETROIT RED WINGS 5:4 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0) Góly: 1. Kapanen (Matthews, Rielly), 33. Gauthier (Lindholm, Moore), 34. Rielly (Tavares, Johnsson), 60. Tavares (Gardiner), 62. Kapanen (Dermott, Kadri) – 4. Hronek, 20. Rasmussen (Larkin, Jensen), 30. Ehn (Megan), 53. Nielsen (Kronwall, Bertuzzi). Brankári: Sparks - Bernier, strely na bránku: 24:30, 19.196 divákov.



DALLAS - NEW YORK ISLANDERS 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Góly: 27. Pitlick (Janmark, Spezza) – 35. Cizikas, 50. Lee (Leddy, Barzal), 59. Komarov. Brankári: Chudobin - Lehner, strely na bránku: 20:28, 18.031 divákov.



SAN JOSE - ARIZONA COYOTES 3:4 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)

16. Heed (Vlasic, Thornton), 45. Hertl (Braun, Vlasic), 54. Hertl (Kane, Braun) – 16. Galchenyuk (Keller), 33. Galchenyuk (Keller, Schmaltz), 47. Garland (PÁNIK, Chychrun), rozh. nájazd: Galchenyuk. Brankári: Dell - Kuemper, strely na bránku: 38:26, 17.325.11. Nosek (Lindberg, Holden), 31. Smith (Marchessault, Holden), 47. Reaves (Schmidt, Pirri) – 24. Amadio (Kempe, Luff), 33. Iafallo (Kovaľčuk), 43. Carter (Doughty, Kopitar), 62. Toffoli (Fantenberg). Brankári: Fleury - Petersen, strely na bránku: 25:32, 18.225 divákov.Richard Pánik (Arizona) 17:42 0 1 1 +1 1 0/minutáž, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankár: minutáž, zákroky/strely, úspešnosť zásahov/