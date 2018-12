Martina Navrátilová pobúrila transgender komunitu: Ženy s penisom nemôžu súťažiť ako ženy

Tenistka českého pôvodu Martina Navrátilová (62) pobúrila trangender komunitu. Slávna lezba a víťazka Wimbledonu totižto na Twitteri odsúdila transgender ženy, ktoré súťažia v ženských kategóriach.

Rodáčka z Prahy vyhlásila, že byť ženou s penisom a súťažiť so ženami, ktoré sa narodili fyzicky ako ženy, je neférové.

"Celkom jasne by to nemalo byť správne. Nemôžete sa prehlásiť za ženu a môcť súťažiť proti ženám. Mali by byť nastavené štandardy, mať penis a súťažiť ako žena, by nemalo odpovedať týmto štandardom. Pre mňa je to vec férovosti. Čo znamená, že by sme mali každý prípad posudzovať jednotlivo. Ale nedá sa to jasne rozsúdiť," napísala Martina na Twitter.

Transgender komunita ju viní z transfóbie, teda z nenávisti voči transgender osobám. Navrátilová tak správu radšej hneď zmazala. Jednou z kritičiek bola transgender športovkyňa doktorka Rachel McKinnonová, ktorá sa narodila v tele muža. Martina sa jej neskôr ospravedlnila.

"Máš pravdu. Neviem, o čom hovorím, ty áno. Ešte raz, nie som ignorant s ohľadom na to, čo znamená transfóbia. Takže sa ospravedlňujem za svoju ignoranciu, už sa to nestane," dodala Navrátilová.