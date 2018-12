Vojna medzi Plekancom a Vondráčkovou nekončí: Hokejista žaluje speváčku, mala mu uniesť deti!

Hokejista Tomáš Plekanec podal u medzinárodného súdneho dvora žalobu na svoju manželku speváčku Luciu Vondráčkovú. Podľa neho mu uniesla ich synov.

Kvôli tejto žalobe boli obom synom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Kanade, odobraté pasy. ,,Viem, že to nie je štandardné chovanie od profesionálneho hráča, ale nemôžem inak. Vianočné sviatky chcem stráviť so svojimi synmi a keď nemôžu oni prísť do Česka, letím ja za nimi," vyjadril sa Plekanec.

Vondráčková musela na jeho vyjadrenie ihneď reagovať. Použila pritom oslovenie Pán Tomáš Plekanec. ,,Vo svojom srdcervúcom prehlásením o vynútenej ceste za deťmi pán Tomáš Plekanec zabudol spomenúť, že to on svojim deťom znemožnil akúkoľvek cestu. Podal škandálnu a nezmyselnú žalobu na vlastnú ženu, že mala uniesť vlastných synov," uviedla speváčka.

Takéto doťahovanie medzi rodičmi samozrejme najviac škodí najmä deťom. Vondráčková však pre TV Nova povedala, že mu nebude brániť v kontakte s nimi a môže ich vidieť kedykoľvek chce.