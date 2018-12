Víťazný žreb mu zmenil život: Zo stavbára milionár po šialenom hľadaní výhercu lotérie

Výhra je vždy veľmi radostnou udalosťou v živote človeka. Pre niekoho je to výhra v láske, pre niekoho v zamestnaní, zdraví či v oblasti financií. Príbeh muža, ktorý sa stal boháčom zo dňa na deň však naozaj vyčnieva nad ostatnými.

Andrew Clark, bol obyčajný staviteľ. Viedol svoje malé podnikanie a pri tom skúšal šťastie v rôznych lotériách. Keď si v októbri kúpil los do sútaže Euro Milióny, určite mu ani nenapadlo že o pár týždňov bude bohatší ako herec Daniel Craig či spevák Harry Styles. Server Mirror poukazuje na to, že tomu však predchádzalo poriadne dobrodružstvo. "V televízii sa neustále hovorilo o tom, že niekto vyhral 76 miliónov libier (84 653 114,01 €) a nikto nevie, kto to je," povedal šťastný výherca. On si však 6 týždňov neskontroloval svoje žreby, proste si myslel, že práve on nemôže mať také šťastie. Až po výraznom naliehaní svojej priateľky a jej netere, u ktorej práve pracoval na nadstavbe poschodia, si prezrel všetky lístky, ktoré mal odložené v priehradke svojej dodávky. Slovensko má nového milionára: Vďaka stávke získal závratnú sumu

"Bol som 80 kilometrov od domu keď som to zistil. Zavolal som drahej: Hej vieš ako sa hovorí o tých miliónoch...vyhral som ich. Neverila mi, a ani keď jej to potvrdila jej neter stále si myslela, že srandujeme," opísal prvé pocity z výhry. "Keď sme si to overili zistili sme, že môžme zmeniť život celej rodine. Vyplatíme ich dlhy, pôžičky a dáme im aj hotovosť. Budúce Vianoce, budeme všetci spolu vo veľkej hotelovej miestnosti, kde budeme spoločne spomínať na to, ako sme sa mali posledný rok," hovoria o svojich plánoch šťastní milionári.



S míňaním peňazí už začali. Kúpili si dom a dve autá. "Bolo príjemné vyberať dom aj autá, ale aj tak sme najradšej za to, že môžme pomôcť rodine," pochvaľovala si výhercova partnerka Trisha. Zaujímavosťou je, že v rovnakej predajni, v ktorej si šťastný žreb zakúpil Andrew sa pred nedávnom urodila aj iná miliónová výhra. Jej výhercovia však zostali v anonymite. Šťastné čísla, ktoré zmenili staviteľov život bolo: 5, 15, 17, 37 a 44. Trafil správne dokonca aj "šťastné hviezdy", ktorých čísla boli 7 a 11. Podľa pravidiel lotéria, ak by si výhru neprevzal do pol roka, celá čiastka by išla na charitu.