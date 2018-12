Greguš po prestupe z Kodane priznáva: Cítil som, že potrebujem zmenu

Slovenský futbalový stredopoliar Ján Greguš po viac ako dvoch rokoch opúšťa dánsky klub FC Kodaň a mieri do zámoria, na spolupráci sa dohodol s klubom MLS Minnesota United.

Dvadsaťsedemročný rodák z Nitry priznal, že za jeho prestupom možno hľadať novú výzvu v kariére aj štedrú ponuku tímu z USA pre mužstvo z Kodane. "Cítil som, že potrebujem zmenu. V Kodani som bol už dva a pol roka a chcel som sa posunúť, ísť niekam inam. Mal som pocit, že momentálne je prestup pre mňa tým najlepším riešením. S agentom sme hľadali klub v niektorej lepšej európskej lige a nakoniec vyšlo zámorie. Musím priznať, že z daných možností, bola táto tou najlepšou voľbou a som veľmi rád. Jediná nevýhoda je, že je to ďaleko," prezradil Greguš v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Zámorský tím sledoval slovenského futbalistu pár týždňov. "Podľa mojich informácií, taký ten vážnejší záujem z ich strany bol posledné dva až tri týždne. Pred dvoma týždňami ma navštívili v našom tréningovom centre v Kodani. Rozprávali sme sa spolu a oni predostreli ich ponuku a ich očakávania. Mali o mne prehľad a určite nie z jedného zápasu. Podľa toho, čo hovorili, videli ma približne v piatich dueloch. V Dánsku mi s uvoľnením nerobili problémy, skôr sa chceli dohodnúť. Videli totiž, že prišla za mňa zaujímavá ponuka a podľa toho, čo viem, bola vyššia o 500 až 600-tisíc eur, ako oni za mňa chceli dostať. Mal som pohovor aj s trénerom a ten mi povedal, že klub mi nebude robiť problémy, a tak sa aj stalo,“ pokračoval Greguš a prezradil, že po dohode klubov sa čakalo už len na jeho súhlas.

Pred podpisom kontraktu sa o novom pôsobisku dozvedel dostatok informácií. "Pri našom stretnutí ma oboznámili o všetkom dôležitom ohľadom klubu. O tom, aké majú plány, ako sa chcú posilniť, že ja mám byť ťahúňom, ale bavili sme sa aj o tom, aké je tam zázemie. Veľa vecí sa však dozviem priamo na mieste. Na druhej strane som zistil, že priemerná návštevnosť na zápasoch je 20-tisíc ľudí a teda majú dobrú podporu fanúšikov, z čo sa veľmi teším. Vysvetlili mi, že ich stratégia je ísť postupne čo najvyššie. V tíme by malo byť päť reprezentantov z Kolumbie a z Kostariky. Skrátka je vidieť, že pracujú na naplnení svojich cieľov. Plán je taký, že príprava na novú sezónu sa začína 20. januára, kedy tím odchádza na sústredenie niekam do tepla na juh. Ja by som tam chcel letieť tak dva až tri dni predtým. Musím však dovtedy ešte veľa vecí zariadiť. Určite pôjdem do Kodane, čaká ma sťahovanie, ale chcem sa hlavne rozlúčiť s chlapcami v kabíne," dodal pre futbalsfz.sk Greguš, ktorý pred príchodom do FC Kodaň v júni 2016 hral v Česku za Jablonec a Ostravu, na Slovensku za rodnú Nitru.

United v uplynulom ročníku MLS nepostúpili do play-off, v tabuľke Západnej konferencie skončili desiatej priečke. Ostatné dva súťažné ročníky odohral v MLS za klub Real Salt Lake iný slovenský reprezentant Albert Rusnák. "S Albertom sme si zatiaľ len napísali pár vecí, ale určite si zavoláme, veď budem chcieť vedieť od neho viac," ozrejmil Greguš.