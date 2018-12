Bude Rehák-Štefečeková na sviatky vypekať? Na jednu maškrtu nedá dopustiť

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková má za sebou úspešnú sezónu. Získala zlatú medailu v trape žien na MS v juhokórejskom Čchangwone, kde pridala ďalší najcennejší kov aj v mix trape spolu s Erikom Vargom.

Na kontinentálnom šampionáte v rakúskom Leobersdorfe bola tretia, striebro pridala v mix trape a disciplíne dvojitý trap. Zároveň si vybojovala aj miestenku na olympijské hry 2020 do Tokia. Aj preto si chce vianočné sviatky dosýta užiť. Bez tréningu, bez ranného vstávania a v čo najväčšom pohodlí.

Aj pre úspešnú slovenskú športovkyňu sú Vianoce najkrajším obdobím v roku. "Určite áno. Je to hlavne o tom, že máme aj medzi sviatkami niekoľko dní voľna. Ale pre mňa je najviac to, že sme celá rodina spolu," povedala Rehák-Štefečeková pre TASR. V apríli 2016 sa stala mamičkou syna Nathana, aj preto sú tieto sviatky u Rehákovcov iné, ako predtým. "Malý má dva a pol roka, takže to ešte veľmi nevníma, ale každým rokom to bude lepšie. Už teraz sa tešil na Mikuláša. Hovorí aj o Ježiškovi, aj keď ešte nerozumie tomu, že nosí darčeky. Ja sa hlavne teším z toho, že nemusím skoro vstávať a trénovať, ale budem s rodinou pred telkou."

Okrem oddychu však Rehák-Štefečekovú čaká aj nevyhnutné cestovanie. "Máme to zložitejšie, lebo okrem mojich rodičov máme aj svokrovcov a keďže naši sú rozvedení, tak to máme dupľované. Verím, že všade budeme dva dni a rovnomerne si tak sviatky užijeme. Teším sa na 25-ho, keď pôjde Perinbaba a ja ju budem pozerať z postele, alebo z gauča."

Na štedrý večer sa po rozbalení darčekov rodina chystá aj do kostola. "Ako mladá som nechodila, začala som neskôr. Ale polnočnú omšu máme ako tradíciu, chodievame," prezradila tretia najlepšia športovkyňa Slovenska za rok 2018, ktorá sa počas Vianoc obšmieta aj okolo sporáka. Kilá si však nestráži. "Keď som ešte piekla s maminou, alebo babkou, tak ma to bavilo, teraz sa skôr pozerám. Ale čo rada robím, to sú medvedie labky. To nerobí ani mama, ani svokra. Ja si nestrážim kilá ani počas roka, takže ani počas Vianoc. Snažím sa však aspoň viac hýbať. Ale sviatky sú u nás naozaj o tom, že sedíme doma a 'tlačíme do hlavy' všetko od rezňov, cez šaláty až po zákusky," dodala pre TASR s úsmevom.

Po úspešnej uplynulej sezóne čakajú na Rehák-Štefečekovú veľké výzvy aj v roku 2019, konkrétne ciele si však nestanovuje: "Cieľ mám taký, aby som si na konci roka povedala, že som spokojná. Nemám žiadne konkrétne ciele, ale aspoň sčasti chcem splniť to, čo som si predstavovala. Prajem si, aby sme boli zdraví a najpodstatnejšie je, aby boli zdraví moji dvaja chlapi a celá najbližšia rodina."