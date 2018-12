Slovenským mladíkom nevyšla generálka na šampionát: Vysoká prehra s Kanadou

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela v generálke na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa uskutoční od 26. decembra do 5. januára 2019 v mestách Vancouver a Victoria.

Práve vo Victorii prehrali zverenci trénera Ernesta Bokroša s domácimi rovesníkmi hladko 1:6. Jediný gól tímu SR "20" dosiahol v 56. min Patrik Hrehorčák, ktorý skorigoval na 1:6. Mladí Kanaďania sú favoriti na zisk zlata na MSJ. Súpermi Slovákov už priamo na majstrovstvách sveta v B-skupine budú Američania, Švédi, Fíni a Kazachovia.

Slovensko "20" - Kanada "20" 1:6 (0:4, 0:1, 1:1)

Góly: 56. Hrehorčák (Korenčik) - 7. Comtois, 9. Studnicka, 14. Suzuki, 17. Bowers, 27. Glass, 45. T. Smith

Vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 23:45.

Zostava SR "20": Hlavaj - Korenčik, A. Žiak, Dlugoš, D. Demo, Golian, Kupec, Boldižár, E. Švec - Kelemen, A. Ružička, Krivošík - J. Baláž, A. Kollár ml., Kukuča - P. Regenda, Giertl, Fafrák - Čajkovič, O. Okuliar, Patrik Hrehorčák

Hlas (zdroj: SZĽH):

Ernest Bokroš (tréner SR "20“): "V prvom rade musím povedať, že to bolo odlišné stretnutie ako to s Českom. Dobré je, že toto nebol zápas na šampionáte, pretože, ako už u nás býva zvykom, začali sme proti silnému zámorskému tímu zle. Prvú tretinu sme prehrali 0:4, chlapcom sme po tretine dohovorili, vysvetlili určité veci a som rád, že si chlapci dali povedať. Za všetko hovorí, že druhá tretina sa skončila 0:1 a tretia 1:1. V každej tretine bolo vidno určité zlepšenie. Samozrejme, kvalita bola na strane súpera, na druhej strane, aj my sme nechali dnes odpočívať našich piatich rozdielových hráčov, čo bolo tiež na našom výkone cítiť.“