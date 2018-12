Česká herečka Štěpánková († 84) podľahla zákernej chorobe: Zlá predtucha v nemocnici

Tajili jej smrť! Česká herečka Jana Štěpánková († 84) bola hospitalizovaná v pražskej nemocnici na Vinohradoch so zápalom pľúc. Hoci sa obľúbená doktorka Dana Králová zo seriálu Nemocnice na kraji města tešila na prichádzajúce vianočné sviatky, už sa ich, bohužiaľ, nedožila.

Podľa informácií českých médií odišla do umeleckého neba v utorok 18. decembra. Štěpánková sa viac ako mesiac liečila v nemocnici na silný zápal pľúc. Na Vianoce sa však veľmi tešila a dokonca sa už mala cítiť oveľa lepšie. Sviatky plánovala prežiť so synom Janom, ktorého má so slávnym televíznym režisérom a manželom Jaroslavom Dudkom († 68).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Už sa ich nedočkala. V novembri však mala Jana cítiť, že odchod na večnosť sa priblížil. „Neviem, či sa z toho vylížem. Zápal pľúc je zápal pľúc a ešte k tomu tam mám krvnú zrazeninu. Neviem, či to bude ešte niekedy dobré. Som z toho nešťastná,“ prezradila vtedy českému denníku Aha! obľúbená herečka, ktorú mohli diváci naposledy vidieť v seriáli Doktor Martin. Iste vtedy ani len netušila, že práve krvná zrazenina sa jej napokon stane osudnou.