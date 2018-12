Čo si želajú pod stromček detské hviezdy seriálov? Herečka z Prázdnin musela rodičov poriadne zaskočiť!

Aj ony majú svoje priania! Miluje ich celé Slovensko a stali sa z nich za krátky čas ozajstné televízne hviezdy. Reč je o detských hercoch z markizáckeho seriálu Oteckovia a z jojkárskych Prázdnin.

Denne bavia všetkých divákov pri obrazovkách a predvádzajú skutočné herecké umenie. V súkromí sú to však deti ako každé iné so svojimi želaniami a snami. Aj ony sa už nevedia dočkať najkrajších sviatkov v roku. Novému Času prezradili talentovaní drobci, čo by chceli nájsť pod vianočným stromčekom!

Prázdniny

Karolínka Kubánková (11), hrá Lily

Poteším sa všetkému, čo dostanem. Mám len dva darčeky, ktoré dúfam, že tam určite budú - a to je kniha, životopis Paula McCartneyho a CD Beatles.

Markus Filipko (13), hrá Ondreja

Nemám nejaké konkrétne priania, nechávam sa prekvapiť a musím uznať, že Ježiškovi sa to darí každý rok. Ale ak by som mu mal dať nejaký tip, potešili by ma lístky na dobrý koncert, napríklad na Imagine Dragons alebo Charlieho Putha – Ježiško, vopred ďakujem.

Michaela Rovňáková (12), hrá Máriu

Farebné tmavofialové šošovky do očí! Žiadne veľké darčeky teraz nepotrebujem. Poteším sa aj takejto drobnosti.

Adelka Heftyová (11), hrá Anežku

Mám veľmi rada prekvapenia. Môžu to byť drobnosti, nečakám veľké dary. Zbožňujem, keď šuchoce vianočný papier a odbaľuje sa darček. Teším sa na knihu, nejaké oblečenie a aj na bláznivé nápady, čo vymyslí moja sestra.

Jej darčeky sú úžasné. Minule som od nej dostala poukážky na desať ľubovoľných želaní. Míňala som si ich priebežne celý rok a niekedy som nimi sestru riadne potrápila. Terezka, idú Vianoce, chystaj novú sadu poukážok!

Samko Kennedy (10), hrá Miška

Rád by som dostal darček, ktorý ma príjemne prekvapí.

Oteckovia

Tobias Král (7), hrá Maxa

Na Vianoce by som si veľmi prial bicie nástroje, ale je to veľký a drahý darček, tak neviem, či mi to Ježiško splní, ale určite si nájdem pod stromčekom niečo, čo ma poteší.

Oliver Oswald (18), hrá Lukiho

Pre mňa darčekom na Vianoce sú chvíle strávené s tými najbližšími, v pokoji, láske a radosti. A ten najväčší darček je, keď budem v živote šťastný. Keď ste šťastný, tak vám nič nechýba.

Jakub Horák (12), hrá Fifa

Ani neviem, čo by som chcel. Teším sa na prázdniny, Vianoce, Silvestra a na celú atmosféru.

Maroš Baňas (8), hrá Kubka

Na Vianoce si prajem, aby sme boli celá rodina pokope. A pod vianočný stromček by som chcel počítač.

Karina Qayumová (12), hrá Ninu

Ja sa nechám prekvapiť, mám rada prekvapenia, potešia ma aj maličkosti, pretože vyslovene som si nič nepriala, hlavne nech sme všetci zdraví a šťastní.

Izabelka Gavorníková (7), hrá Viki

Od Ježiška by som si priala bezdrôtové slúchadlá na počúvanie pesničiek, elektrickú zubnú kefku a športový batoh.

Laura Gavaldová (8), hrá Julku

Na Vianoce sa veľmi teším. Priala by som si foťák, imaginárneho papagája, 3D pero a potešilo by ma, keby aspoň jeden z nich by som si pod stromčekom našla.