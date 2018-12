Bakoš chce byť po skončení kariéry trénerom: Trnava má najväčší potenciál na Slovensku

Slovenský futbalista Marek Bakoš sa po polročnom hosťovaní u úradujúceho fortunaligového majstra FC Spartak Trnava vracia do svojho kmeňového klubu Viktoria Plzeň.

Tridsaťpäťročný útočník sa nemalou mierou podieľal na tom, že červeno-čierni postúpili do skupinovej fázy pohárovej Európskej ligy, a to gólom na trávniku Olimpije Ľubľana pri triumfe 2:0 (3:1 celkovo, pozn.). Následne získali v D-skupine EL sedem bodov v konkurencii Dinama Záhreb, Fenerbahce Istanbul a Anderlechtu Brusel, vďaka čomu sa "andeli" stali najúspešnejším slovenským mužstvom v kontinentálnych pohároch. Svoje krátke pôsobenie na Štadióne Antona Malatinského hodnotí Bakoš pozitívne.

"Som rád, že som sa podujal na polročné hosťovanie v Spartaku. Veril som, že by sme mohli splniť naše ambície v podobe postupu do skupiny niektorej z európskych súťaží. Keď tak človek spätne analyzuje, musí si uvedomiť, že to bola naozaj krásna jeseň pre mňa, trnavský klub aj celý slovenský futbal. Podarili sa nám veci, ktoré sa v našich končinách nedejú často. O to sú spomienky príjemnejšie," povedal rodák z Novej Bane pre oficiálny web Fortuna ligy.

Na začiatku zimnej prípravy sa Bakoš bude hlásiť v Plzni. O zotrvaní na Slovensku podľa svojich slov nerozmýšľal. "Trnava je klub zrejme s najväčším potenciálom na Slovensku. Myslím si, že Spartak má budúcnosť a určite ju nevidím tak čierno, ako ju dnes mnohí vykresľujú. Čo sa však týka mňa osobne, mám povinnosti v Plzni, kde mám ešte pol roka platný kontrakt. Momentálne to vyzerá tak, že budem na jar pôsobiť vo Viktorii a budem nastupovať. Keby to tak nebolo, nezostal by som v Česku," zdôraznil skúsený futbalista, ktorý taktiež prezradil, že po skončení hráčskej kariéry sa chce stať trénerom.

"Sústredím sa stále na futbalovú kariéru. Samozrejme, mám už nejaký vek a začínam so štúdiom trénerstva, ktoré by som si chcel raz vyskúšať. Sám som zvedavý, či ma to bude napĺňať a či to bude baviť hráčov, ktorí budú podo mnou pôsobiť. Licenciu si robím popri hráčskej kariére a čo sa stane potom, to uvidíme," uzavrel Bakoš v rozhovore pre web fortunaliga.sk.