Mala to byť veľká láska, no teraz je všetko inak: Je Adam Žampa opäť single?

Už je opäť single! Ako rýchlo iskierka medzi dvomi mladými ľuďmi preskočila, tak rýchlo aj zhasla.

Najlepší slovenský zjazdár súčasnosti Adam Žampa a moderátorka TV Markíza a Rádia Európa 2 Michaela Kertészová už netvoria pár.

Adam Žampa bol včera v plnom nasadení. V rakúskom stredisku Saalbach-Hinterglemm sa šiel slalom SP, v ktorom chcel potvrdiť vzostupnú formu. V stredajšom obrovskom slalome si pripísal ďalšie bodíky do Svetového pohára. „Super, že ďalšie body sú doma a postupne sa prepracovávam do najlepšej tridsiatky,“ povedal po „obráku“ Adam. Vo štvrtkovom slalome mu to tak dobre nešlo! Od druhej jazdy ho delilo 29 stotín sekundy...

Možno aj preto, že ešte nestrávil rozchod s priateľkou, s ktorou tvorili pár iba od septembra. Adam ich vzťah nekomentoval ani vtedy. Pre šport24.sk vtedy povedal: „K téme vzťahy sa nebudem vyjadrovať.“ Zhovorčivejšia bola čerstvo zaľúbená brunetka, ktorá prezradila takmer všetko. Že sa zoznámili iba koncom septembra, že stačil jediný pohľad a iskra preskočila, že Žampa je jeden z jej splnených snov. Po štyroch mesiacoch je všetko inak...