Učiteľ chcel upokojiť študentov pred dôležitou skúškou: Fotka za 100 bodov!

To sa mu podarilo! Nápad vysokoškolského učiteľa koluje internetom.

Každý, kto si prežil éru vysokej školy, vie presne, ako sa cítil pred dôležitou skúškou. Vynervovaný a neistý.

Dobre to pozná aj tento vyučujúci, ktorý dostal skvelý nápad, ako svojich študentov trochu upokojiť. Do učebne nakráčal aj so svojím psom, čo sa jeho "zverencom" natoľko zapáčilo, že na sociálnej sieti Reddit zverejnili autentický záber z hodiny. Na ňom vidno, že spoločnosť si neužívali len študenti, ale aj samotný psí terapeut. :-)