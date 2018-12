Irenu z Bratislavy prenasledujú aj po osobnom bankrote: Nebankovka šikanuje matku s dvomi deťmi!

Nedajú jej dýchať! Keď sa Irena Folková (38) v roku 2003 rozvádzala, myslela si, že bude mať konečne pokoj od muža, ktorý ju roky týral.

Vtedy ešte netušila, koľko pôžičiek si jej bývalý počas manželstva zobral. Stal sa z neho bezdomovec, a tak exekútori prišli za ňou a dlhy, ktoré narobil, sa postupne navyšovali. Rozhodla sa všetko splácať, lenže okrem toho živí dve deti a platí podnájom. Irena patrí medzi ženy, ktoré sa len tak nepoložia. „Splácala som všetko, o čom som vedela, asi desať rokov, zrazu pred 2 rokmi mi zavolali z firmy Pohotovosť, že im dlhujem 5 000 eur,“ hovorí nešťastná žena.

Chcela sa dohodnúť a vysvetľovala im, že keď sa jej všetky dlhy z platu postŕhajú, zostane jej na život len minimálna mzda a ešte musí zaplatiť nájom. Potom by jej zostalo na živobytie len 20 eur. „Napriek tomu som im bola ochotná platiť 5 eur mesačne,“ povzdychla si ťažko skúšaná žena. Nakoniec vyhľadala Centrum právnej pomoci a vybavila si osobný bankrot. Konečne prišla úľava, až na firmu Pohotovosť, ktorá rozhodnutie súdu neakceptovala. „Od októbra mám k dnešnému dňu 110 esemesiek a stále mi vyvolávajú,“ povedala Irena.

Neochotná nebankovka

Nový Čas bol pri tom, keď Irena Folková volala do Pohotovosti. Pracovníčka jej ihneď po overení mena oznámila, že má voči nim záväzok 4 288,97 eura a treba ho uhradiť do piatich dní. Nereagovala ani na to, keď jej pani Folková opätovne oznámila, že je v bankrote. „Keby ste mali bankrot v poriadku, tak by sme vás nekontaktovali,“ odrapotala zamestnankyňa. Nakoniec jej odporučila, že rozhodnutie môže doručiť aj do ich centrály. Keďže sme stáli pred ňou na Pribinovej ulici, rozhodli sme sa doručiť rozhodnutie spolu s pani Folkovou.

Privítali nás štyri recepčné, ktoré nám oznámili, že jediná osoba, ktorá by to vedela vyriešiť, je práve chorá. Medzitým zavolali značne znepokojené viacerým nadriadeným s otázkou, čo majú robiť. Rozhodnutie nakoniec prevzali, dali nám potvrdenie, ale či ho správne založili, zostáva otázne. Po doložení potrebných dokumentov firma Pohotovosť ešte v ten deň kontaktovala pani Irenu, aby uhradila dlh.

Čo na to advokát

Následne nám firma Pohotovosť zaslala toto prekvapujúce stanovisko: „Neevidujeme žiadnu klientku s menom Irena Folková, narodenú v roku 1982, a preto sa nevieme vyjadriť v danej veci." Podľa advokáta Adama Puškára je exekútor povinný zastaviť exekučné konanie a zrážky dlžníkovi ukončiť. „Určite neodporúčam tým, ktorí prešli osobným bankrotom, aby odpovedali a čokoľvek podpisovali tým, ktorí rozhodnutie súdu neakceptujú. Môžu podpísať tlačivo, kde sa nanovo zadlžia, alebo dokonca podpíšu zrušenie oddlženia,“ uviedol advokát. Dodal tiež, že „povinnosťou dlžníka nie je, aby oznamoval vyhlásenie osobného bankrotu svojim veriteľom, pretože tí by sa to mali dozvedieť z obchodného vestníka.“

Ako prebieha oddlženie

Advokát Adam Puškár

Osobný bankrot znamená, že dlžník si podá na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd konkurz vyhlási a zároveň rozhodne o oddlžení dlžníka. Oddlženie znamená, že všetky pohľadávky až na určité výnimky sa stávajú oddlžením nevymáhateľné. V mesiaci, v ktorom sa zverejní vo vestníku oznam o vyhlásení konkurzu, sa zastavuje exekučné konanie voči dlžníkovi.