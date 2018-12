Peťko sa narodil bez bránice, no dokázal takmer nemožné: S hadičkou v krku sníva o bicyklovaní

Keď sa jeho vrstovníci učili chodiť, Peťko (5) bojoval o prežitie. Namiesto lúskania prvých slovíčok bol rád, že môže dýchať.

Statočný malý bojovník sa totiž narodil bez bránice. Hoci bola jeho šanca na prežitie minimálna, on o ňu zabojoval. A nielen že prežil. Úmornou snahou a obetavou starostlivosťou rodičov sa snaží vyrovnať rovesníkom. Robia, čo môžu, aby ich milovaný synček raz žil tak ako ostatné deti, postavil sa na nohy a splnil si svoj veľký sen o bicyklovaní. Obrovskú radosť z narodenia vytúženého Peťka vystriedal strach. Od chvíle, keď prišiel na svet, sa pre jeho rodičov Andreu (34) a Kolomana (54) z Veľkého Kýra (okr. Nové Zámky), začal boj o jeho krehký život.

„Narodil sa s vrodenou vývojovou chybou, diafragmatickou herniou, bez bránice. Ešte počas tehotenstva sa mu zosunuli orgány z bruška do hrudníka a pľúca sa nemali kam vyvíjať.Aj keď mu lekári nedávali žiadnu šancu, urobili aj nemožné, aby ho zachránili,“ opisuje začiatky neskutočnej snahy o prežitie synčeka Andrea. Nasledovala dlhá hospitalizácia, týždne v umelom spánku na hrane života a smrti. To všetko sa, žiaľ, podpísalo aj pod jeho psychomotorický vývin. Peťko do jedného roka musel absolvovať viac ako 10 operácií a zákrokov, ktoré mu zachránili život. Akoby toho nebolo dosť, začali mu pribúdať aj neurologické diagnózy. „Po takmer roku na ARO nás pustili domov so zavedenou hadičkou na prijímanie potravy a s prístrojmi na dýchanie, keďže ho donedávna napájali na pľúcnu ventiláciu. Ako ročný sa nevedel otáčať, nesedel, nedvíhal ručičky, nôžky,“ vyratúva trápenie malého bojovníka mamina.

Urobil veľký pokrok

Rodičia absolvovali so synčekom nekončiaci kolotoč lekárov a rehabilitácií, po ktorých začal vo vývoji pomaly napredovať. Žiaľ, tie, ktoré mu podľa maminy pomáhajú najviac, poisťovňa neprepláca a sú veľmi drahé. Rodina robí, čo môže, len aby na jeho liečenie zohnala peniaze. Andrea je doma, okrem Peťka sa stará aj o druhého synčeka Jurka, ktorý má 3 mesiace. „Peťko bude potrebovať rehabilitácie ešte veľmi dlho, ale šanca, že sa raz postaví na nôžky, tu je. Vďaka pravidelným terapiám a rehabilitáciám sa mu začal zlepšovať zdravotný stav. Už čoskoro nebude potrebovať dýchacie prístroje, hýbe rukami, nohami, otáča sa na boky, udrží sa v sede, vie si ovládať svoj vozík,“ teší sa zo synčekových pokrokov mamina.

Drahé rehabilitácie

Peťko sa šibalsky usmieva, nedá sa ho nemilovať. „U nás v dedine chodí aj do materskej škôly medzi zdravé deti, všetkému rozumie, ale nerozpráva. Snaží sa zo všetkých síl, no aj tracheostómia mu v tom prekáža. Veľmi sa mu páči bicyklovanie, aj ukazuje nohami zakaždým, ako aj on pôjde na bicykli. A miluje knihy, v tých si listuje hodiny,“ s úsmevom cez slzy vyratúva Andrea, ktorej najväčšou túžbou v živote je, aby raz Peťko žil plnohodnotným životom. „Veľmi by sme potrebovali pomôcť s financovaním jeho rehabilitácií a terapií. Nádej, že sa raz zaradí do života, tu je a my z celého srdca veríme, že sa to podarí,“ uzavrela s nádejou v hlase mladá žena.

Diafragmatická hernia

Je to závažná vývinová anomália plodu. Jednotlivé časti bránice nezrastú a medzi hrudným košom a brušnou dutinou vzniká priechod, ktorým sa dostávajú orgány z brušnej dutiny do hrudnej. Laicky povedané, je to diera v bránici. Až 90 % takto postihnutých detí umiera ešte pred narodením. Z narodených ich zomrie až 60 %.

