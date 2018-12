Veľkolepá rozlúčka s kariérou legendy: Šatan definitívne zavesil korčule na klinec!

Slovenský hokejista Miroslav Šatan oficiálne ukončil aktívnu hráčsku kariéru. Výborný útočník absolvoval posledné súťažné stretnutie ešte v sezóne 2013/2014, hráčsku činnosť však definitívne uzavrel v utorok v naozaj luxusnej spoločnosti. Súčasný generálny manažér reprezentácie SR dal dokopy veľkú časť niekdajších reprezentantov, ktorí prispeli k zisku najmä troch medailí na majstrovstvách sveta v rokoch 2000-2003.

Na Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave vykorčuľovali hviezdy ako Peter Bondra, Ján Lašák, Ľubomír Višňovský, Ladislav Nagy či Michal Handzuš. Hráči sa rozdelili do dvoch družstiev. Nastúpili proti sebe Modrý tím vedený Jánom Filcom a Františkom Hossom a Biely tím s trénermi Júliusom Šuplerom a Mariánom Hossom. Úvodné buly vhodil víťaz ZOH 1998 v Nagane - legendárny český brankár Dominik Hašek.

Po prvej tretine, ktorá trvala symbolicky 18 minút, sa na kocke nad ľadovou plochou objavili v dokrútkach svetové hviezdy ako napríklad Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či Michael Peca, ktorí so Šatanom v minulosti hrali a zaspomínali si na spoločné chvíle. Počas prvej prestávky Miroslava Šatana uviedli do Siene slávy slovenského hokeja. "Zápasy v slovenskej reprezentácii boli vždy vrcholom mojej kariéry. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým sa mi to podarilo. Takisto ďakujem všetkým chlapcom, ktorí tu dnes stoja. Bolo mi cťou si s vami zahrať a vyhrávať medaily. Moja vďaka patrí aj fanúšikom, vyhrávali sme to pre nich," uviedol v emotívnej reči Miroslav Šatan, ktorý hral v priebehu večera striedavo za oba tímy. Pred vypredaným "zimákom" triumfoval Biely tím 11:8. Do hry zasiahol aj Šatanov syn Miroslav, ktorý sa prezentoval dvoma gólmi.



Modrý tím: Lašák (J. Laco) - Ľ. Višňovský, Štrbák, Valábik, Sekeráš, Richard Pavlikovský, R. Hecl, Pauček - L. Nagy, Handzuš, Šatan, Somík, Kapuš, Cibák, Uram, Hurtaj, P. Bartoš, P. Pucher, Bartovič

Biely tím: Staňa (Šimonovič, Lipovský) - Lintner, Milo, Podhradský, R. Suchý, I. Droppa, L. Čierny, Graňák - P. Bondra, Stümpel, Radivojevič, Vaic, Rastislav Pavlikovský, Pardavý, Lipiansky, Hreus, V. Plavucha, T. Višňovský, T. Surový