Sagan to povedal na plné ústa: V budúcej sezóne má nové plány!

Slovenský cyklista Peter Sagan bude mať v nasledujúcej sezóne viacerých nových kolegov v tíme Bora-Hansgrohe, ktorí by mu mali pomôcť k úspechom najmä na jarných klasikách. Zostavu nemeckého zoskupenia doplnili Talian Oscar Gatto, Luxemburčan Jempy Drucker alebo Nemec Maximilian Schachmann. Podľa trojnásobného majstra sveta bude mať Bora najkomplexnejšie družstvo na jednodňové preteky spomedzi všetkých tímov World Tour.

"Každý rok robíme pokroky a je pekné vidieť, ako sa tím vyvíja každý rok. Oscar Gatto so sebou prináša množstvo skúsenosti, vďaka ktorým nám pomôže v dôležitých momentoch. Vieme, že bude tvrdo pracovať a mám v sebe veľkú silu. Vekom možno niečo stratil, ale viem, čo má robiť a určite nebude zbytočne plytvať energiou," povedal 28-ročný Žilinčan v rozhovore pre web Cyclingnews.com.

Bora-Hansgrohe bola v minulej sezóne štvrtým najúspešnejším tímom World Tour, keď dosiahla 33 víťazstiev. Za najlepším družstvom - Quick-Step Floors však zaostala o 40 triumfov a v nasledujúcom roku by tento deficit rada zmenšila. "Majú vo svojom strede množstvo dobrých cyklistov, čo pre mňa znamená, že musím byť pripravený podať kvalitný výkon. Quick-Step nevíťazí preto, že by mal najlepšieho cyklistu sveta, ale disponuje širokým a vyváženým kádrom, ktorý dokáže dobre manažovať preteky. Ak sa nám to podari tiež, potom môžu veci vyzerať inak," pokračoval mladší z bratov Saganovcov.

Šesťnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France má vo svojej zbierke dve víťazstvá z tzv. monumentálnych klasík. V roku 2016 ovládol Okolo Flámska a v apríli tohto roka sa tešil na Paríž - Roubaix. Navyše, už dvakrát v kariére skončil druhý na Miláno - San Remo, kde by chcel konečne vystúpiť na najvyšší stupienok. "Urobili sme malé zmeny v programe, ktoré sa nám môžu, ale aj nemusia vyplatiť. Tieto preteky sú nevyspytateľné. Nie je to len o tom, aby ste podali maximálny výkon. Do úvahy musíte zobrať viacero faktorov," vysvetlil.

Sagan má v pláne absolvovať aj ardénsku časť jarnej klasikárskej sezóny, v rámci ktorej by si premiérovo v kariére vyskúšal preteky Liége-Bastogne-Liége. "Uvidíme, ako to bude. Dúfam, že sa mi podarí tam štartovať. Nastal čas, aby som získal skúsenosti z podujatí, na ktorých som ešte nebol. Nepôjdem tam so žiadnymi očakávaniami a uvidím, ako to dopadne. Možno vynechám Valonský šíp. To závisí od formy, ktorú budem mať po Paríž-Roubaix," dodal šesťnásobný slovenský šampión.