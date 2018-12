Manželka jojkára Voštinára na Vianoce pení od zlosti: Zistíte, čo jej dáva pod stromček, nebudete sa diviť!

Manželke zakaždým vyrazí dych! Moderátor Vlado Voštinár (54) pred siedmimi rokmi kúpil areál v Trenčianskej Teplej, ktorý stále zveľaďuje. Vždy si to však odskáče jeho manželka Klaudia (48), ktorá pod vianočným stromčekom nachádza samé nevšedné dary...

Vlado Voštinár sa celý život krúti okolo nehnuteľností, a to pred kamerami aj mimo nich. Sťahoval sa už niekoľkokrát, jeho aktuálnym sídlom je byt v Bratislave, predtým žil dlhé roky v Trnave. Veľký zlom v jeho živote a vo vášni pre zveľaďovanie bývania nastal v roku 2011, keď v Trenčianskej Teplej kúpil veľký areál, respektíve rekreačné stredisko približne za milión eur.

Tomuto megasídlu neustále venuje svoju energiu, voľný čas a najmä stavebný materiál od výmyslu sveta - ktorým pravidelne obdarúva svoju polovičku pod stromčekom a je na to patrične hrdý. „Ktorá žena dostane na Vianoce kachličky, obkladačky a dlažbu? No moja. Ale, samozrejme, dostala k tomu vždy aj niečo iné, nejaké pančušky, ponožky a tak,“ povedal Novému Času moderátor s tým, že všetky tieto neobvyklé dary slúžia na skrášľovanie spomínaného areálu.

Každý rok plače

Pri rozbaľovaní týchto darčekov si však pani Voštinárová neraz zašpiní ruky a aj pení od zlosti či plače. „Výhrady sú každý rok, ale viete, čím sú Vianoce zaujímavejšie? Nehrozí vám žiadna nuda! To sú hlavne originálne darčeky, ktoré má stále na očiach a je z toho trvalá spomienka. Takými darmi sa každá žena pochváli. So slzami v očiach, ale pochváli,“ obhajuje svoje zanietenie Voštinár a stavbársky list Ježiškovi bude písať aj budúci rok: „Dostane tri až štyri autá plné asfaltu, lebo tam natiahneme krásny asfaltový koberec. Ale to už bude záverečný darček. Potom už sa bude musieť „uskromniť“ s klasickými diamantmi, pre ženu totálne nezaujímavými vecami,“ zasmial sa jojkár, ktorý si dá vždy záležať na tom, že megadarčeky vždy pekne zabalí a previaže veľkou mašľou.

Voštinárove vianočné dary

2018 4 umývadlá, 12 ks vchodových dverí

2017 11 paliet zámkovej dlažby

2016 drevené obklady a 4 balíky linolea

2015 7 paliet bielych obkladačiek do kuchyne

2014 lepidlo na tehly

2013 600 kľučiek vo výpredaji

2012 dvere, 180 postelí a 180 skríň

2011 kúpa areálu v Trenčianskej Teplej