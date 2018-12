Fico sa tvrdo pustil do prezidenta Kisku: Expremiér si neodpustil štipľavé poznámky

Predsedu Smeru-SD Robert Fico prehovoril v diskusii na TABLET.TV o politickom vývoji v roku 2018.

V porovnaní s minulými rokmi zažíva Slovensko z ekonomického, sociálneho, aj finančného hľadiska vôbec najúspešnejší rok vo svojej histórii. Podľa Fica napriek tomu časť spoločnosti tieto výsledky nevníma a koncentruje sa skôr na negatíva. „To, čo dokázali médiá a sociálne siete urobiť s verejnosťou a verejnou mienkou, ma mrzí. Žijeme v dvoch rozdielnych svetoch, na jednej strane výborné výsledky, na druhej strane stále nejaká nedobrá nálada,“ povedal.

„Mrzí ma, že podstatne viac priestoru dostáva nenávisť a rôzne nezmyselné nápady a málo sami sebe hovoríme, že sme niečo dokázali,“ poznamenal Fico. Slovenská republika má podľa neho na budúci rok prvýkrát vo svojej histórii naplánovaný vyrovnaný rozpočet, štátny dlh klesá a napriek tomu podľa neho ostáva priestor na sociálne opatrenia.

Na otázku, kto Kažimíra nahradí, Fico odpovedal, že má na stole tri mená, z ktorých bude vyberať predsedníctvo strany. S medializovanými menami sa reálni kandidáti kryjú iba čiastočne. „Všetci traja spĺňajú kritériá, aj medzinárodné, aj domáce, na to, aby boli ministrami financií. Médiá sa niekedy triafajú, niekedy nie. Smer má kolektívny orgán, ktorým je predsedníctvo, a to musí schváliť nomináciu. Potom to predseda vlády predloží prezidentovi, ktorý musí takúto nomináciu prijať. V tomto prípade je prezident len poštárom,“ povedal Fico.

Hoci bol rok 2018 ekonomicky najúspešnejší v modernej slovenskej histórii, politicky bol podľa neho ťažký a špeciálne pre Smer-SD. „Na jar boli ľudia hrubo oklamaní. Vymyslela sa talianska stopa a robilo sa priame prepojenie medzi vraždou novinára a vládou. Dávalo sa to do takej skratky, ako keby vláda nechala zavraždiť novinára a jeho priateľku. O tom boli aj tie demonštrácie. Keby som ja mal dvadsať rokov a niekto mi od rána do večera púšťa do žily informáciu, že vláda je zodpovedná za vraždu novinára, tiež asi pôjdem na námestie,“ vyhlásil predseda Smeru-SD.

Zopakoval tiež svoje stanovisko, podľa ktorého sú v pozadí hnutia Za slušné Slovensko ľudia z mimovládnych organizácií. „Snáď mi niekto nepovie, že malé deti sú schopné zorganizovať takéto demonštrácie, zafinancovať a ich a urobiť tomu taký P.R., aký bol urobený. Ľudia boli oklamaní,“ tvrdí Fico.

Prezident Andrej Kiska prirovnal rok 2018 k roku 1998 v tom zmysle, že tento rok padla vláda Roberta Fica a pred dvadsiatimi rokmi koalícia Vladimíra Mečiara. „Prezident Kiska je politický analfabet a človek, ktorý nemá žiadny názor. Povie, čo mu povedia jeho poradcovia. V roku 1998 boli parlamentné voľby, ja som vtedy kandidoval za Stranu demokratickej ľavice a porazili sme v parlamentných voľbách vtedajšiu vládnu koalíciu, ktorá bola vedená pánom Mečiarom,“ reagoval Fico.

Tentoraz prišlo k výmene vlády, ale nie vládnej koalície. „Pán Kiska si asi nevšimol, že pán Mečiar v roku 1998 padol, ale v roku 2018 je Smer-SD stále najsilnejšou politickou stranou. A na čele tejto strany stále stojí Robert Fico, ktorý nikam neodchádza,“ povedal predseda Smeru-SD.

„Ja som ani pozemok neukradol, ani som neurobil daňové podvody, ani nemám kontakty na mafiu, ako niektorí opoziční predstavitelia. Mňa nič nediskvalifikuje. Vediem túto stranu a budem ju viesť až do roku 2020. A pokiaľ táto strana vyhrá voľby, respektíve urobí výsledok, ktorý ju bude oprávňovať na vstup do vlády, tak budem stáť na čele tejto strany a rokovať o vstupe do vlády,“ dodal Fico.

Pripomenul, že z postu premiéra odišiel dobrovoľne, preto, aby zabránil scenáru predčasných volieb. „Hrozili predčasné parlamentné voľby. Tlačil na ne najmä Béla Bugár. Ja som tomu chcel za každú cenu zabrániť, lebo by nastal chaos. Motal sa v tom prezident Kiska, ktorý chcel zostavovať úradnícku vládu. Vôbec som si nevedel predstaviť, ako by vládu zostavovali strany, ktoré sú dnes v parlamente v opozícii. Preto som sám prijal osobné rozhodnutie, že dám prednosť vládnej koalícii, ako svojim osobným ambíciám. Keby som toto rozhodnutie neurobil, asi ideme do predčasných parlamentných volieb,“ povedal.

Na otázku, či vie v tomto volebnom období alternatívu predčasných volieb vylúčiť, Fico odpovedal, že koaličným stranám „pristane“, ak dokážu doviesť štát až k riadnemu koncu volebného obdobia. „Stále čítam v novinách o predčasných voľbách. A pýtam sa, prečo? Mali ste možnosť vidieť veľmi dôležité hlasovania v parlamente o zákonoch vrátených prezidentom. Na ich schválenie je potrebných minimálne 76 hlasov. Všetky tieto zákony boli opätovne schválené,“ povedal s tým, že politická stabilita by spolu so sociálnymi opatreniami a zdravým ekonomickým vývojom mala byť na budúci rok prioritou celej vládnej koalície.

Slovensko však funguje v atypickom modeli, kedy má najsilnejšia vládna strana iného človeka na poste predsedu strany a iného vo funkcii premiéra. „Petra Pellegriniho poznám dlhé roky, to rozhodnutie, kto bude predsedom vlády, bolo veľmi rýchle, Peter sa toho chopil veľmi dobre a ten tandem ide. Je to nový spôsob riadenia, ale je funkčný, po ôsmich mesiacoch sa nenašlo nič, čo by naznačovalo trenice medzi vládou a centrálou strany,“ tvrdí Fico.

Na margo prezidentského kandidáta strany Fico vyhlásil, že na zverejnenie jeho mena majú ešte približne jeden a pol mesiaca času. „Zvoľme si prezidenta, ktorý má vlastný názor a nepočúva len poradcov. Prezidenta, ktorý vie povedať päť súvislých viet bez papiera a ktorého prijímajú v zahraničí. Pán prezident Kiska nebol nikdy prijatý v USA, vo Veľkej Británii, Číne či Moskve. Zvoľme si prezidenta, ktorý bude skôr spájať, ako rozdeľovať,“ apeloval Robert Fico.

Za predpokladu, že Smer-SD ponúkne do volieb známeho kandidáta, ktorý nepotrebuje promovať svoje meno pol roka či rok pred voľbami, sa podľa neho strana so zverejnením mena ponáhľať nemusí. „Každý kandidát, predovšetkým kandidát Smeru, je automaticky atakovaný a osočovaný. Máme tu dnes médiá, ktoré šíria nenávisť a sú doslova vysadené proti Smeru-SD. Preto sme si povedali, že nemá význam postaviť dnes kandidáta na verejnosť, lebo si viete živo predstaviť, čo by s ním dorobili médiá a sociálne siete,“ vyhlásil Robert Fico. „Prezidentské voľby budú niekedy v polovici marca, záleží na predsedovi Národnej rady, ako vyhlási termín, ale čo naznačovali v NR SR, prihlášky sa budú musieť dávať prvý februárový týždeň,“ uzavrel.