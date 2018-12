Známy liečiteľ sa prihlásil na polícii: Vinia ho zo znásilnenia stoviek žien

Na polícii sa dnes prihlásil známy brazílsky liečiteľ João Teixeira de Faria, obvinený zo sexuálneho zneužitia viac ako 300 žien. Podľa agentúry Reuters tak urobil deň potom, čo bol vyhlásený za hľadanú osobu.

De Faria od roku 1976 viedol duchovné centrum v meste Abadiânia v centrálnom brazílskom štáte Goiás. Joao Teixeira de Faria, známy ako John the God (Ján Boh), sa mal polícii prihlásiť do sobotňajšieho popoludnia. Pretože tak neurobil, bol vyhlásený za utečenca. Jeho právnik už v sobotu v rozhovore s denníkom O Globo naznačil, že jeho klient sa polícii prihlási, aj keď to možno neurobí v stanovenej lehote.

De Faria sa stal celebritou v roku 2013 po tom, čo americká moderátorka Oprah Winfrey vo svojom programe odvysielala reportáž o jeho liečebných metódach. Jeho centrom v Abadiânii prešli tisíce Brazílčanov i návštevníkov zo zahraničia, napísala Reuters. Obvinenie zo sexuálnych zločinov 76-ročný de Faria vo štvrtok pri príhovore k svojim nasledovníkom odmietol. Hrozí mu, že bude obžalovaný zo znásilnenia a zo znásilnenia zraniteľnej osoby. S prvým zločinom sa v Brazílii spája trest desiatich rokov väzenia, sa druhým 15 rokov odňatia slobody.