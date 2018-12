Vysnená dovolenka sa zmenila na horor: Po skoku do bazéna sa nemôže kráska vrátiť domov!

Cestovanie je veľmi nákazlivé. Hovorí sa, že keď raz začnete spoznávať rôzne kúty sveta, nemôžete s tým prestať. Čo sa však stane, keď sa vaša vysnívaná dovolenka zmení na horor?

Mladá Britka Sophie Wilson rada objavovuje svet. Počas prvého týždňa svojho polročného výletu v Thajsku sa jej život otočil hore nohami. Za všetko môže jeden skok do bazéna, po ktorom zostala pripútaná k lôžku. "Cítila som neskutočnú bolesť v krku a necítila som si nohy." povedala podľa portálu Sun.co.uk.

Nasledoval prevoz do nemocnice a potom veľký šok. Súkromné zariadenie totiž odmietlo zranenú krásku operovať, pretože nemali záruku, že náklady na jej liečbu niekto preplatí. Zúfalí rodičia okamžite leteli do Thajska aby mohli svoju dcéru podporiť. Tam sa však potvrdili ich zlé predtuchy. "Nevieme, či bude naša dcérka ešte niekedy chodiť," povedala jej mama Jane.

Náklady na doterajšie procedúry sa vyšplhali do výšky desiatok tisíc libier. Navyše sa do domoviny môže dostať len špeciálnym letom, počas ktorého bude napojená na prístroje. Ten však má stáť astronomických 60 000 libier a to je problém. Takúto sumu bohužiaľ rodičia ani pri siahnutí na dno svojej peňaženky nedokážu dať dokopy. Výhlásili tak verejnú zbierku, ktorej cieľom je dostať ich dcéru domov a zaplatiť špeciálnu liečbu. "V Thajsku už podstúpila dve operácie, ktoré dopadli dobre a mali by maximalizovať jej šance na zotavenie."