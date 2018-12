Autor legendárneho seriálu Peter Guldan: Ako sme vyberali Bambuľku

Prehovoril o utajovaných pikoškách zo zákulisia seriálu! Autorom Bambuľky je Peter Guldan (72). Z jeho pera vyšli príbehy o nezabudnuteľnom rozkošnom dievčatku, ktoré milovalo celé Slovensko.

Guldan v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprával nielen o konkurze na Bambuľku. Prečo dostala túto krásnu rolu práve herečka Monika Haasová (41) a koho chcel namiesto Júliusa Pántika († 80) v postave deda Jozefa?! Pre Guldana je Bambuľka srdcovkou. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Výraz používala moja mama na deti, ktoré niečo nevedeli alebo boli nešikovné. ‚Ty si taká bambuľa,‘ vravela,“ vysvetlil pôvod mena hlavnej hrdinky. Výber samotnej Bambuľky nebol vôbec jednoduchý. „Na konkurz na Bambuľku prišlo asi 300 detí, z nich sme vybrali jedno dievčatko, ktoré sa mi však nejako veľmi nepáčilo. Tesne na záver sa zjavila jedna babička s vnučkou. Ospravedlnila sa, že meškajú a či by sme sa na malú pozreli. Hneď sme vedeli, že je to ona. Bola to malá Monika Haasová, naša Bambuľka!“ hovorí otec legendárnych príbehov.

A čím ho zaujala Monika? „Mala v sebe akési kúzlo, šibalské očiská.“ Malé dievčatko malo obrovský dar. „Keď ju ráno doviezla služobná volga, už od dverí na nás kričala: ‚Vy moje lásky!‘ Bola vtedy maličká a mala denný režim ako každé 3,5-ročné dieťa. Mama jej nosila z domu polievku, mala pridelenú produkčnú ako pestúnku, poobede chodila spávať...

Nakrúcanie brala ako hru. Ale mala geniálnu pamäť. Každý diel, to bola 5 centimetrov hrubá „buchla“ textu. Keď som sa jej spýtal, čo z toho vie, odpovedala šušlavo: ‚Šecko!‘ A naozaj, nech sme scenár otvorili na ktorejkoľvek strane, svoj text vedela,“ hovorí Guldan, ktorý mal inú predstavu o dedovi Jozefovi. Najprv chcel túto postavu obsadiť Jozefom Kronerom. Nakoniec sa však vedľa malej Bambuľky objavil Július Pántik.