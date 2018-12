Kauza syna českého premiéra Babiša: Na Kryme začali trestné konanie

Prokuratúra Autonómnej republiky Krym spolu s hlavným riaditeľstvom ukrajinskej civilnej kontrarozviedky SBU pre Krym začali trestné konanie v súvislosti s nelegálnym prekročením ukrajinských hraníc synom českého premiéra Andreja Babiša.

Informovala o tom v nedeľu agentúra Ukrinform, ktorá sa odvolala na oznámenie poslanca ukrajinského parlamentu Oleksija Hončarenka, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke. Vysvetlil, že po tom, ukrajinské a svetové médiá informovali o tom, ako "český premiér ukryl svojho syna pred českou políciou na Krym", zaslal ako poslanec na prokuratúru Autonómnej republiky Krym podnet na prešetrenie tejto záležitosti. Z Krymu následne dostal odpoveď, že sa vec prerokúva. "Dúfam, že vinníci budú potrestaní," napísal Hončarenko.

Dodal tiež, že tento prípad by mal byť prešetrený rovnako ako akékoľvek iné porušenie pravidiel pre prekročenie hraníc Ukrajiny. "Či je to syn predsedu vlády alebo pápež, Ukrajina musí prísne a v súlade so zákonom reagovať na takéto prípady," napísal poslanec. V Česku vypukol politický škandál po tom, ako bol 12. novembra českým spravodajským portálom Seznam Zprávy zverejnený rozhovor s Babišom mladším.

Andrej Babiš mladší v ňom obvinil spolupracovníkov svojho otca - predsedu vlády ČR, že ho kvôli kauze Čapí hnízdo vyviezli a proti jeho vôli držali na Kryme okupovanom Ruskom, aby mu takto zabránili vypovedať pred Políciou ČR vo veci podozrení zo spáchania dotačného podvodu s eurofondmi. Premiér Babiš, ktoré sa táto kauza týka, tvrdí, že jeho syn je psychicky chorý a že na Kryme bol dobrovoľne.