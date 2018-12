Tragédia pred Vianocami: Havarovalo auto s mladými ľuďmi, traja sú mŕtvi

Traja mladí ľudia zahynuli v sobotu okolo 23:00 po dopravnej nehode pri českom Koute na Šumave na Domažlicku.

Informovala o tom v nedeľu krajská policajná hovorkyňa Iveta Kořínková. Na ceste prvej triedy I / 22 z Domažlíc do Klatov nabúral vodič po šmyku do stromu a skončil v potoku. Dvaja ľudia zomreli počas resuscitácie. Jeden muž a žena boli v kritickom stave transportovaní leteckou záchranou službou do Fakultnej nemocnice v Plzni. "Muž napriek všetkej snahe lekárov v nemocnici zomrel, 30-ročná žena bojuje o život," uviedla hovorkyňa.

Vozidlo sa pohybovalo od mesta Kdyne na Domažlice. Vodič zrejme neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam, vošlo do protismeru a ďalej mimo komunikáciu, kde narazilo do stromu.," uviedla hovorkyňa. Na miesto nehody prileteli dva armádne vrtuľníky z Líní a Bechyně.