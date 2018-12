Bolestivé tajomstvo princa Williama: Prečo sa s Kate nechcel oženiť skôr!

Keď princ William (36) oznámil svoje zasnúbenie s Kate, jeho otec Charles žartovne prehlásil, že to predsa skúšali už celkom dlho.

Narozdiel od jeho rodičov a brata, princ William čakal celkom dlho, kým svoju priateľku požiadal o ruku. Kate a Will sa poznali desať rokov, kým si vymenili svoje sľuby a prstene. Stretli sa na univerzite, keď mali 18 rokov. Fotogaléria 6 fotiek v galérii Boli dobrí priatelia a dokonca spolu bývali pred tým, než ich vzťah prerástol do lásky. Preto, keď sa dali konečne dokopy, mnohí dúfali, že William položí Kate tú dôležitú otázku veľmi skoro. Podľa Mirror to bol na neho naozaj veľký tlak. V knihe The Making of a Royal Romance Katie Nicholl tvrdí, že ju nepožiadal o ruku tak skoro hlavne kvôli rodičom.

Podľa Katie by William nikdy nevbehol do manželstva predtým, než by bol naozaj pripravený. "Bol si vedomý toho, že jeho otec bol do manželstva s Dianou donútený, pretože to bola pre neho dobrá voľba." V čase, keď sa ho médiá neustále pýtali na to, kedy Kate požiada o ruku, povedal International Business Times: "Pozrite, mám len 22. Som ešte mladý na to, aby som sa ženil.."