Moderátorka Karin Majtánová prekvapila deti: Netradičné Vianoce

Tak tomu sa hovorí šok! Moderátorka Karin Majtánová (44) miluje Vianoce a obdarovať svojich blízkych je pre ňu najväčšou radosťou.

Tento rok však bola skutočne originálna a pre svoje ratolesti prichystala obrovské prekvapenie - odleteli na celé sviatky do exotiky!

Pre Majtánovú sú Vianoce najkrajším obdobím. „Milujem rozdávať darčeky najmä svojim blízkym. Tieto Vianoce budú pre mňa absolútne iné. Prvýkrát v živote naše Vianoce nestrávime v našom dome. To znamená, že nebudeme doma,“ priznala Novému Času moderátorka. Jej dcéra Karin a syn Samko tak dostali predčasný darček pod vianočný stromček.

„Rozhodli sme sa tieto Vianoce prežiť v teple. Cestujeme do Dominikánskej republiky. Odchádzame v nedeľu. A deti ešte do dnešného dňa vôbec o tom nevedeli. Teda s Karinkou som to, samozrejme, konzultovala, pretože už je štvrtáčka na medicíne, v rámci nejakých skúšok a stáží,“ vysvetlila včera Majtánová a dodala: „ Samko išiel s nami na pizzu a dostal pokyn, aby sa zbalil, že cestujeme na výlet. A on ešte stále nevie, kam ideme. Má svoje veci zabalené v kufríku. Je milo nedočkavý a nesmierne netrpezlivý. A ja si to užívam, pretože tie prekvapenia sú o to väčšie, že si to takto spoločne užijeme a vychutnáme.“