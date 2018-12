Privedie ho rozchod späť k drogám? Maradona ani nevedel o tom, že dostal kopačky

Už sa skloňovala svadba a je z toho rozchod! Presnejšie, o 30 rokov mladšia Rocío Oliva (28) vyhodila z domu legendárneho argentínskeho futbalistu Diega Maradonu (58).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii Oni totiž na rozdiel od kontroverznej futbalovej legendy zaregistrovali, že Rocío Oliva si na svojich profiloch na sociálnych sieťach začala uvádzať, že je single.

Argentínske médiá ich rozchod prepierajú naozaj intenzívne, očakávajú totiž, že depresia privedie majstra sveta z roku 1986 opäť k alkoholu a drogám. Riešia aj to, že Rocío vyhodila Diega z domu, ktorý vlastne kúpil on... Za rozchodom páru, ktorý je spolu od roku 2012 a ktorý zažil už mnoho búrok, hádok a udobrovaní, je fakt, že Maradona prijal prácu v Mexiku - vedie tam klub Dorados de Sinaloa, kam sa ona nechce za žiadnych okolností presťahovať... Pritom v lete, v deň svojich narodenín, keď ju bývalý skvelý futbalista požiadal konečne o ruku, vyhlasovala: „Je to najšťastnejší deň môjho života. Neželám si nič iné, len aby som bola navždy s Diegom.“