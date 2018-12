Tony Blair vyzýva Mayovú na nové referendum: Prestaň hádzať hrach na stenu!

Bývalý britský premiér Tony Blair vyzval v piatok premiérku Theresu Mayovú, aby sa konalo druhé referendum o odchode Británie z Európskej únie. Informovala o tom agentúra DPA.

"Radím jej, že nemá zmysel doslova pokračovať v hádzaní hrachu na stenu," povedal Blair v Londýne. Podľa neho je rozumné s tým skoncovať a "myslieť kreatívne". "Keď sa pozriete na celý ten chaos, ako môže byť nedemokratické britským občanom povedať: 'Dobre, vo svetle tohto všetkého, chcete pokračovať (vo vystúpení) alebo zostať?'" dodal Blair, ktorý bol premiérom v rokoch 1997-2007.

DPA pripomenula, že Mayovej dohoda o brexite s EÚ narazila na odpor poslancov britského parlamentu, čo vyústilo do odloženia utorkového hlasovania o dohode zo strachu z tvrdej porážky. Vo štvrtok Mayová odcestovala na dvojdňový summit do Bruselu. Zo summitu odišla so sľubom ďalších rokovaní s európskymi partnermi, aby získala čo najviac upokojujúcich uistení, ktoré by jej pomohli presvedčiť poslancov parlamentu, aby v januári súhlasili s textom "rozvodovej" zmluvy medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Šéfke britskej vlády sa nepodarilo získať prísľub otvorenia dohody o brexite, ktorá obsahuje aj mechanizmus záchrannej siete alebo takzvanú írsku poistku. V tomto premiéri a prezidenti 27 členských krajín Únie preukázali absolútnu jednotu a dali najavo, že text dohody prijatý na mimoriadnom summite o brexite z 25. novembra sa meniť nebude.

Hlavným dôvodom, prečo poslanci britského parlamentu odmietajú dohodu o brexite schváliť, je tzv. írska poistka. V prípade, že Británia nepristúpi po brexite na návrh obchodnej dohody, plánuje 27 členských štátov EÚ aktivovať írsku poistku, ktorá sa týka pravidiel na hraniciach Írska a Severného Írska. Severné Írsko je súčasťou Británie a v prípade aktivácie poistky by zostalo súčasťou colnej únie, s čím má problém časť britských vládnych poslancov. Lídri EÚ ubezpečujú Britov, že má ísť len o dočasné opatrenie.