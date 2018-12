Príprava na titul? Slovan cez zimu vyzve zaujímavých súperov

Hráči jesenného lídra tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava začnú v pondelok 7. januára zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2018/2019, ktorú by radi uzavreli ziskom majstrovského titulu.

Na rozdiel od minulých rokov bude mať inú podobu. Zimnhá príprava "belasých" je rozdelená na tri bloky - úvodný absolvujú hráči v domácich podmienkach, následne vycestujú na Maltu a potom ich čaká dvojtýždňové sústredenie v tureckom Beleku.

Informuje o tom oficiálna internetová stránka klubu, ktorý na jar odohrá domáce duely už na novom Národnom štadióne v Bratislave. "Tešíme sa z jesenného prvenstva, ale chceme byť ešte lepší. Náš tím má potenciál sa naďalej zlepšovať, a preto čaká hráčov náročná a intenzívna zimná príprava. Po poslednom zápase dostali individuálne tréningové plány, ktoré musia splniť, aby už na úvodný zraz prišli pripravení a mohli hneď nabehnúť do tréningového procesu," vyjadril sa pre klubový web športový riaditeľ ŠK Slovan Richard Trutz.

Po zraze 7. januára absolvujú hráči na úvod fyzické testovanie, na základe ktorého dokážu kondiční tréneri individualizovať tréningovú záťaž pre jednotlivých hráčov. Počas úvodného bloku budú futbalisti Slovana trénovať v domácich podmienkach, so zameraním predovšetkým na kondičnú stránku. Prvým súperom v príprave bude 16. januára v Bratislave český prvoligista Sigma Olomouc. ŠK Slovan prijal pozvanie na Tipsport Malta Cup, ktorý je spojený s týždňovým herným sústredením. "Belasí" 18. januára odcestujú do Valletty, kde ich o deň neskôr čaká úvodný zápas turnaja s Mladou Boleslavou. Na základe výsledku si zahrá Slovan vo finále alebo v dueli o 3. miesto, a to so Zbrojovkou Brno alebo víťazom základnej časti zimnej Tipsport ligy. Sústredenie na Malte uzavrú zverenci trénera Martina Ševelu 24. januára prípravným súbojom s miestnym tímom Gzira United.

Po návrate z Malty dostanú hráči jednodňové voľno a v nedeľu 27. januára naberie výprava "belasých" smer Turecko. Už tretí rok po sebe vycestujú slovanisti do osvedčeného tréningového strediska v Beleku, kde sú k dispozícii kvalitné tréningové plochy i zázemie. Na hernom sústredení v "krajine polmesiaca" odohrajú futbalisti Slovana štyri prípravné zápasy: postupne vyzvú aktuálne šieste mužstvo ruskej ligy Rubin Kazaň (30. 1.), ďalej nórsky tím Tromsö IL (2. 2.) ako aj víťaza Japonského ligového pohára Šonan Bellmare (6. 2.). Generálka na jarnú časť sa uskutoční 9. februára, pričom v štádiu riešenia je zápas s ruským Spartakom Moskva. Po návrate z Turecka budú "belasí" ešte týždeň trénovať v domácich podmienkach a pripravovať sa na úvodný jarný ligový duel, ktorý odohrajú 16. februára v Dunajskej Strede proti domácemu FC DAC 1904, druhému tímu priebežnej klasifikácie Fortuna ligy .

"Prvé dva bloky prípravy, ktoré absolvujeme v domácich podmienkach a na Malte, budú zamerané najmä na fyzickú stránku. Následne absolvujeme herné sústredenie v Turecku, kde nás čakajú štyri zápasy. Prioritou zimnej prípravy je fyzická stránka, v spolupráci s kondičnými trénermi ju chceme posunúť ešte o úroveň vyššie. Na kvalitných tréningových plochách, ktoré budeme mať k dispozícii v Turecku či na Malte, bude dostatok priestoru aj na nácvik hernej stránky. Zámerne sme vyberali kvalitných súperov na prípravné duely, pretože len náročné merania síl nás posunú ďalej,“ poznamenal Richard Trutz.

Podľa slov športového riaditeľa bratislavského klubu nenastanú v kádri "belasých" v priebehu zimy výrazné pohyby. "Zmeny v kádri sú v štádiu riešenia, ale neplánujeme veľké pohyby. Skôr nastanú smerom von z kádra, a to pri hráčoch ako Ricky van Haaren, Milan Rundič či Mitchell Schet, ktorí mali na jeseň minimálnu zápasovú minutáž. S Adamom Laczkóm budeme diskutovať o prípadnom hosťovaní, aby získaval hernú prax a mohol sa rozvíjať v ostrých zápasoch. Prípravu s naším prvým tímom začnú aj mladí hráči, ktorí sú ešte v dorasteneckom veku. S A-mužstvom už dlhšie trénujú Dávid Strelec a Martin Trnovský, pričom do úvodnej fázy zimnej prípravy sa zapojí aj trojica Martin Majling, Denis Potoma a Alexander Tóth,“ uzavrel Richard Trutz.

Program zimnej prípravy a prehľad prípravných stretnutí ŠK Slovan Bratislava na jarnú časť sezóny 2018/2019 (zdroj: klubový web):

Prvý blok prípravy (7. - 17. januára 2019 v domácich podmienkach):

7. januára: úvodný zraz hráčov

7. - 9. januára: fyzické testovanie hráčov, následne tréningy v domácich podmienkach

16. januára: ŠK Slovan Bratislava - SK Sigma Olomouc (ČR), hrať sa v Bratislave (čas a presné dejisko sa ešte upresní)

Druhý blok prípravy (18. - 25. januára 2019 na Malte):

18. januára: odlet výpravy ŠK Slovan na Maltu a začiatok sústredenia

19. januára: FK Mladá Boleslav (ČR) - ŠK Slovan Bratislava (prvý zápas na Tipsport Malta Cupe)

21. januára: Zbrojovka Brno (ČR) alebo víťaz zimnej Tipsport ligy - ŠK Slovan Bratislava (finále alebo zápas o 3. miesto na Tipsport Malta Cupe)

24. januára: Gzira United (Malta) - ŠK Slovan Bratislava, v rámci sústredenia na Malte

25. januára: odlet výpravy ŠK Slovan z Malty do Bratislavy

Tretí blok prípravy (27. januára - 10. februára 2019 v Turecku /Belek/):

27. januára: odlet výpravy ŠK Slovan na sústredenie do Turecka

30. januára: Rubin Kazaň (Rus.) - ŠK Slovan Bratislava, v rámci sústredenia v Turecku

2. februára: Tromsö IL (Nór.) - ŠK Slovan Bratislava, v rámci sústredenia v Turecku

6. februára: Šonan Bellmare (Jap.) - ŠK Slovan Bratislava, v rámci sústredenia v Turecku

9. februára: generálka na jarnú časť sezóny (v štádiu riešenia zápas so Spartakom Moskva /Rus./), v rámci sústredenia v Turecku

10. februára: odlet výpravy ŠK Slovan z Turecka do Bratislavy