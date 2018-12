Prekonala rakovinu, potom sa obesila v šatníku: Pitva odhalila trpkú pravdu

Hovorí sa, že rakovina sa nedá vyliečiť a človek, ktorý s ňou už raz zápasil sa jej nikdy nezbaví. Takéto výroky však ľuďom , ktorí zápasia o svoj život nepomáhajú, naopak v nich vyvolávajú často neopodstatnený strach.

Podobný prípad sa odohral aj v Anglicku. Dawn Cheetham, mamička osemročnej dcéry, dokázala v roku 2015 poraziť rakovinu prsníka. Ako však pre portál Mirror uviedol jej priateľ, "Odvtedy už bola iná. Stačilo, že ju bolelo brucho a ona sa hneď bála, že sa jej vrátila choroba." Ten však podobné príznaky pripisuje skôr prepracovanosti, keďže podľa neho jeho láska, ktorá pracovala ako zubná asistentka, často robila služby aj za druhých a nemala problém vydržať celé dni len s minimom spánku.

Situáciu zhoršilo rozhodnutie jej dlhoročného partnera, zájsť s kamarátmi na pivo. To ženu rozrušilo a pohádali sa. Keď sa po záverečnej snažil dostať domov nikto neotváral, no bral to ako prejav trucovania. Vyspal sa teda v aute a šťastie išiel skúsiť ráno, ale ani vtedy sa nedočkal odpovede. O pomoc teda požiadal svojich rodičov, no keď ani oni nedostali odpoveď začali mať zlé tušenie. Muž teda už dlhšie neváhal a vykopol dvere. "Vybehol som po schodoch a našiel som ju v izbe nášho malého dievčatka." Žena sa obesila v šatníku ich spoločnej dcérky. "Pitva odhalila, že v sebe nemala ani štipku rakovinových buniek," dodal smutne zdrvený partner.