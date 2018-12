V rodine slovenského futbalistu je pred Vianocami dusno: Žehlia Hamšíkovci krízu?!

Vďaka spoločnej láske, vzťahu k športu a tolerancii vychovali futbalistu svetového formátu. Teraz však musia Richard Hamšík (49) s manželkou Renátou (49) zabojovať o svoje vlastné šťastie.

Z okolia páru presakujú znepokojujúce informácie, že rodičia Mareka Hamšíka riešia partnerskú krízu, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť atmosféru v celej rodine. Jej súčasťou sú aj dvaja špičkoví futbalisti hrajúci v celosvetovo sledovaných ligách...

Čo sa to v rodine Hamšíkovcov deje? Ešte v roku 2016 v lete poskytovali ako pár rozhovory v záhrade rodinného domu v Banskej Bystrici. Hovorili o tom, ako sa delili o výchovu syna Mareka aj dcéry Michaely, radili ďalším rodičom malých športovcov a z každého slova bolo cítiť ich spokojnosť a hrdosť.

Richard je živel

Ľudia z okolia páru však dnes registrujú vo vzťahu trhliny, ktoré mali dokonca vyústiť do odlúčenia. „Rišo sa často zdržiava v zrube na Donovaloch a jeho manželka v dome v Banskej Bystrici. Momentálne sú takpovediac od seba,“ povedal Novému Času zdroj z okolia rodiny. Podľa neho sa Renáta rozhodla radikálne zakročiť proti Richardovým avantúram. Ten sa snaží všetko napraviť, o rozvode nechce ani počuť...

„Chvíľami je to dosť taliansky vzťah. Rišo je živel. Užíva si život naplno, žena to s ním nemá ľahké. Má rád extravagantnú módu, športuje, miluje spoločnosť, kde sa neustále pohybujú aj atraktívne ženy. Veľmi veľa cestuje za futbalom, ale stará sa aj o spoločné obchodné aktivity s Marekom či o futbalovú akadémiu. Majú tiež značku vína Hamsik Winery a investujú do realít,“ prezradil nám zdroj z okolia rodiny.

Vzťahy sú vzťahy...

Hamšík sa s manželkou, ktorá bola v mladosti hádzanárkou, vo štvrtok dopoludnia stretol vo svojej obľúbenej reštaurácii v Banskej Bystrici. Sedeli pri jednom stole, chvíľami vášnivo gestikulovali, občas sa zasmiali. Po odchode z reštaurácie si dali pusu na líce a každý odišiel na svojom aute preč. Či riešili na stretnutí obchodné záležitosti, alebo nebodaj podmienky rozchodu, ťažko odhadnúť. Ale nezdá sa, že by to bolo také horúce, ako naznačovali niektoré šuškandy.

„Vzťahy sú vzťahy. K svojmu súkromiu sa nebudem vyjadrovať,“ reagoval na priamu otázku Nového Času Richard Hamšík.

Krízu vo vzťahu rodičov by ťažko znášali najmä obe deti. Marek Hamšík (31) v drese SSC Neapol bojuje o taliansky ligový titul, jeho sestra Michaela (29) je v Montevideu po boku manžela Waltera Gargana (34), ktorý je od minulého roka hráčom Peňarola. Oba páry sú pritom pre mnohých mladých vzormi z pohľadu rodinnej pohody.

Budú práve deti a vnúčatá rozhodujúcim faktorom v tom, či sa podarí rodičom Hamšíkovcom udržať a znovu oživiť ich vzťah, ako sa im to už podarilo aj v minulosti?