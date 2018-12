Výborná správa: Jaroš po skvelých výkonoch dohrá zvyšok sezóny v prvom tíme

Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš presvedčil o svojich schopnostiach a túto sezónu dohrá v prvom tíme Ottawy Senators.

Vedenie kanadského klubu NHL mu podľa stanice TSN oznámilo, že si môže v meste začať hľadať byt. Dvadsaťdvaročný Jaroš, ktorý má dvojcestnú zmluvu, zažil úspešný prípravný kemp "senátorov", súťažnú sezónu však začal na farme v Belleville. V AHL odohral iba zápas a povolali ho späť do Ottawy. V zostave Senators sa potom rýchlo udomácnil, rovnako ako ďalší nováčikovia Brady Tkachuk a Max Lajoie. Jaroš pridal k dvom profiligovým štartom z minulej sezóny v tomto ročníku ďalších 23 stretnutí, v ktorých strelil gól a zaznamenal tri asistencie.

"Oznámili sme Christiánovi, že si môže začať hľadať byt. To neznamená, že sa nemôže vrátiť do Belleville, ale povedali sme mu, že zostane v tíme do konca sezóny. To isté sme prednedávnom odkázali aj Maxovi a Bradymu. Ponecháme si ich v tíme, samozrejme, za predpokladu, že ich výkony nepôjdu rapídne dolu," uviedol generálny manažér "senátorov" Pierre Dorion.