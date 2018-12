Škandál v Česku: Bývalý hviezdny moderátor mal pašovať drogy!

Moderátor Slávek Boura (54), ktorý kedysi hviezdil na obrazovkách televízie Nova, má na krku obrovský problém.

Ako informuje denník Blesk, figure ako obvinený v kauze siete drogových kuriérov. Tí mali medzi Českom, Austráliou a Novým Zélandom prepašovať až 800 kilogramov drog.

V celej kauze má byť zapletených niekoľko desiatok ľudí. V Česku mal drogových kuriérov riadiť Vietnamec, vybraní mali byť ľudia, ktorí boli v zlej finančnej situácii. Ich úlohou bolo previezť medzi Českom a Austráliou či Novým Zélandom kokaín, heroín či pervitín v kufroch s oblečením. Za jednu takúto cestu inkasovali odmenu 150-tisíc českých korún. Obvineným teraz hrozí 10 až 18 rokov v base.

Exmoderátor Boura obvinenie potvrdil. ,,Je to pravda,“ povedal Blesku s tým, že sa však cíti nevinný. ,,Jeden môj známy bol z toho obvinený a pretože mi zabezpečoval cesty do zahraničia v rámci zabezpečovania vecí okolo mojej novej cestovnej kancelárie, tak som do jedného vreca s tými ľuďmi spadol tiež,“ tvrdí. Denník Blesk má však informácie, že naňho bude čoskoro podaná žaloba. Boura moderoval program Snídaně s Novou či zoznamovaciu talkšou Rande. Posledné projekty mu však nevychádzali a smola sa mu podľa Blesku lepila na päty. V posledných rokoch vystriedal niekoľko povolaní, robil aj taxikára.