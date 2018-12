Žena má dôkaz, že je príbuznou princeznej Diany: Z reakcie Williama a Harryho je znechutená

Ann Ukrainetz (75) z Kalifornie tvrdí, že je tetou princeznej Diany a teda pratetou jej synov Williama a Harryho.

Dotyčná teraz predstúpila pred médiá s tým, že má list, v ktorom sa Dianin dedo, barón Maurice Roche, priznáva k jej otcovstvu. Lenže William a Harry akékoľvek kontakty s ňou ignorujú, tak sa rozhodla požiadať o pomoc médiá a súdy, ktoré jej majú pomôcť preukázať svoj pôvod testom DNA.

Ann si vraj do roku 1999, teda do svojich 56 rokov, myslela, že je dcérou tesára Charlesa Rudderfortha. Ale pred devätnástimi rokmi sa dozvedela pravdu. Je dcérou Brita Mauricea Rocheho. Dôkazom majú byť milostné listy medzi jej matkou Evelyn a Mauricom, v ktorých sa hovorí o tom, že Ann je Mauriceovou dcérou. ,,Je mi veľmi ľúto, že narodenie našej Ann tí privodilo toľko bolesti. Tiež ma to bolí. Milujem ťa veľmi," píše v liste Maurice, štvrtý barón z Fermoye.



Ann sa narodila v roku 1943 neďaleko zámku Sandringham, kde britská kráľovská rodina trávi každý rok Vianoce. Babička siedmich vnúčat chce nechať exhumovať telo Mauriceovho brata Francisa, aby preukázala testom DNA, že je jeho neter.

,,Francis je pochovaný v New York, takže bude jednoduchšie exhumovať jeho telo a získať jeho DNA, aby sme preukázali, či je tam zhoda. Musí tam byť.Som človek, ktorý nemá rád, keď sa veci nevyjasnia, zvlášť takéto záležitosti, je to takmer ako zapretie prvorodenstva," zverila Ann v rozhovore pre britský denník Mail.Seniorka tiež tvrdí, že barón Roche k nim domov prichádzal občas na návštevu a vydával sa za poisťovacieho agenta.Edmund Maurice Burke Roche bol štvrtým barónom z Fermoye.Zomrel v roku 1955 a titul zdedil jeho syn Edmund, po ktorého smrti v roku 1984 ho zdedil Maurice Roche, ktorý je už šiestym barónom z Fermoye.