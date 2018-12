Sajfa spustil netradičnú výzvu. Koho nominoval medzi prvými?

PR článok

Predvianočný zhon je v plnom prúde a pri nákupe darčekov pre najbližších aj tak na nich zabúdame. A to vrátane starých rodičov. Známy moderátor a youtuber Sajfa sa rozhodol to zmeniť. Vyzval Slovákov, aby si urobili pred Vianocami selfie so starými rodičmi. Do výzvy zapojil aj ďalšie známe osobnosti.