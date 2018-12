Odsúdený Milan odhalil, ako vyzerajú Vianoce v base: Priznal, že musí mať pevné nervy

Ani v base ich Vianoce neobídu. Štedrý deň v slovenských väzniciach tradične oslávia aj odsúdení. Do Ústavu na výkon väzby a trestu v Prešove ich pred sviatkami prišiel potešiť súbor Šarišanec, s ktorým si spoločne zaspievali Tichú noc.

Zanôtil si aj Podtatranec Milan (47), ktorý sa nám vzápätí zdôveril, ako bude prežívať sviatky za mrežami.

Vystúpenie folkloristov Milana (47) veľmi potešilo. „Bolo to super rozptýlenie. Vonku som chodieval na koncerty, takže som si zaspomínal. Škoda, že som sa potom musel vrátiť do cely,” povedal muž odsúdený na rok.

Zatiaľ si odsedel iba štyri týždne, takže vo väzení strávi aj Vianoce. „Dúfam, že ma prídu navštíviť aj príbuzní a stihnú to do sviatkov. Doposiaľ som ich nevidel, lebo sa vybavujú papierové formality.Na Vianoce som ešte vo väzení nebol,” prezrádza s tým, že mu bude smutno.

„Počul som, že má byť tradičná večera. Možno si potom pozrieme televízor. Čím skôr by som sa chcel dostať von, aby som už nasledujúce sviatky strávil na slobode. Rozptyľujem sa čítaním a snažím sa nemyslieť na to, kde som sa ocitol, aby som to psychicky vydržal. Ľuďom, čo sú vonku, chcem odkázať, aby najskôr rozmýšľali a až potom pristúpili k činom. Nech nemusia tráviť Vianoce v base,” uzavrel Milan.