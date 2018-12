Priletela k nám unikátna vianočná kométa: Ľuďom idúcim na polnočnú presviští priamo nad hlavami

Oplatí sa dvihnúť hlavu! V piatok večer môžete sledovať vrcholiaci vesmírny úkaz známy pod menom Geminidy.

Ide o roj meteorov, ktoré pravidelne prelietajú blízko našej planéty a dajú sa pozorovať voľným okom. Jediným predpokladom na úspešné pozorovanie je jasná obloha. Tento rok však s hustým rojom telies priletí aj unikátna kométa, ktorá sa k Zemi vracia po viac ako piatich rokoch. V sobotu však nastane jej posledný, ľahko pozorovateľný výskyt.

Vrchol meteorického roja, teda čas vhodný na to, aby ste videli najväčší počet meteorov, pripadá tento rok na dnešné popoludnie. Približne o 13.30 nášho času bude roj najjasnejší, no to neznamená, že v noci už nebude na oblohe čo pozorovať. Do blízkosti Zeme a Slnka sa vracia kométa 46P/Wirtanen, ktorá patrí do Jupiterovej rodiny komét.

Objavil ju americký astronóm Carl A. Wirtanen 17. januára 1948 na Lickovom observatóriu v Kalifornii.a tento jav sa zopakuje aj v tomto roku.

Ľuďom smerujúcim na omšu po štedrej večeri presviští priamo nad hlavami. Po tomto prelete už nebudú prelety kométy Wirtanen spojené s optimálnymi podmienkami na pozorovanie voľným okom. Aby ste neprepásli šancu, stačí sa pozerať na oblohu 16. decembra. Vtedy preletí vo vzdialenosti približne 12 miliónov kilometrov od Zeme, keď bude pri súhvezdí Býka. Pri prelete dosiahne maximum jasnosti.

Kométa 46P/Wirtanen