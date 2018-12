Historické fiasko, španielske médiá zotreli Real! Ste Králi, píšu Rusi o CSKA

Futbalisti Realu Madrid odohrali vyše 250 domácich zápasov počas svojej dlhoročnej úspešnej existencie v prestížnej Lige majstrov.

Žiadny z nich sa však pred vlastnými fanúšikmi neskončil takou potupnou prehrou ako v stredu proti CSKA Moskva (0:3). Od 37. do 73. min zásluhou Čalova, Ščenniková a Islanďana Sigurdsson "Los Blancos" inkasovali trikrát a ospravedlnením pre šampióna z ostatných troch ročníkov LM a najúspešnejšieho tímu tejto milionárskej súťaže nemôže byť ani fakt, že tréner Santiago Solari dal v zápase prednosť menej známym a menej ostrieľaným futbalistom. Jeden z najskúsenejších hráčov Realu na trávniku bol brazílsky obranca Marcelo, ktorý bol aj kapitán mužstva a hral do 74. min.

"Nikdy nejdeme na ihrisko s tým, že nám chýba motivácia alebo správne nastavenie. Ani dnes to tak nebolo, aj keď priznávam, že to tak mohlo vyzerať podľa nami predvedenej hry," vravel Marcelo, citujú ho viaceré španielske aj zahraničné médiá.

"Ak ste členom značky Real Madrid, stále musíte vybehnúť na zápas dobre pripravený a hrať s vášňou. Do osemfinále je ešte ďaleko a máme dosť času na to, aby sme zdokonalili herný prejav a opravili poškodený imidž pred fanúšikmi," doplnil Marcelo.

Zatiaľ čo ruský Sport Express vytiahol na predstavenie svojho tímu skvostný titulok "Králi", španielske médiá len trpko konštatujú, že Real nikdy predtým nedostal viac ako dva góly v Lige majstrov v domácom "svätostánku" na San Bernabéu. "Historické fiasko! Doma sme boli veľmi silní. Ťahali sme sériu 44 zápasov, v ktorých sme strelili aspoň gól, až prišiel CSKA... Pred ruským tímom sme nestrelili doma gól v európskom súboji proti FC Barcelona /0:2/ ešte v roku 2011," píše internetové vydanie denníka AS.

Real Madrid štatisticky zdolal CSKA Moskva celkom jasne. Na strely na bránku to bolo 7-5 a celkovo 18-13, v držaní lopty bol tiež veľký rozdiel (64% - 36%), hrá sa však stále na góly a tie kráľovskému veľkoklubu chýbali. Sport Express vo svojom hodnotení zápasu oznámkoval najlepšieho hráča Realu, iba 18-ročného útočníka Viníciusa Júniora, šestkou, kým v drese CSKA bol podľa nich najlepší strelec prvého gólu Fiodor Čalov s osmičkou a väčšina hráčov mala v známke číslo 6 a viac.

"Rozhodla naša nekoncentrácia. Oni prišli trikrát pred našu bránku a boli z toho tri góly," lamentoval Vinícius Júnior. "Mali sme šance, najmä v prvom polčase aj veľa striel. Oni si utvorili tri príležitosti a premenili ich," pridal sa podobným tónom Marcelo. Nezabudol však pripomenúť:

"Naši súperi strelili góly, preto si zaslúžili vyhrať." Na záver ešte pripomenul, čo by malo byť základom v situáciách po neželaných výsledkoch. "K futbalu patria aj ťažké prehry, ale my by sme nemali poľaviť v tvrdej práci. Len tá vedie k pozitívnej zmene," dodal Marcelo.