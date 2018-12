Strach opantal ľudí vo Veľkom Grobe: Dve sestry skončili po brutálnom útoku v nemocnici

Veľký Grob (okres Galanta) sa zmenil na dedinu, v ktorej mnohých obyvateľov už tretí deň obchádza strach. Zo zranenia dvoch sestier - dôchodkýň polícia zatiaľ nikoho neobvinila a o prípade mlčí. Čas.sk o kauze zistil, že neďaleko domu sa našiel nôž a ďalšie zaujímavé podrobnosti.

"Bojíme sa, veľmi sa bojíme. Nechodíme po zotmení von z domu a vchodové dvere máme na noc doslova zabarikádované," povedala pre Čas.sk dôchodkyňa, ktorá býva neďaleko domu hrôzy, v ktorom neznámy votrelec v utorok večer prepadol a surovo zranil dve ženy (76, 78). Votrelec mladšiu dôchodkyňu udrel do hlavy a jej staršej sestre spôsobil mnohopočetné zlomeniny. Jedna zo žien sa po útoku spamätala a privolala záchranné zložky. Obidve ženy previezli záchranári na ARO - jednu do Bratislavy, druhú do Galanty. "Pripravuje sa prevoz zranenej ženy na špecializované bratislavské pracovisko, kde sa podrobí operačnému zákroku," povedal Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia.

Polícia v súvislosti s prepadnutím urobila v obci veľkú raziu, zasahovali pri nej aj kukláči. "Zatkli osem podozrivých ľudí, prevažne z radov neprispôsobivých občanov. Počas preverovania sa jeden z predvedených mužov vydával za iného... Už mal byť niekde inde..." naznačil zdroj blízky vyšetrovaniu. Za domom, v ktorom bývajú prepadnuté sestry, sa v potoku našiel nôž, ktorý môže byť zbraňou útočníka. Túto verziu môže potvrdiť alebo vylúčiť test DNA. Polícia sa k prípadu v súčasnom štádiu vyšetrovania k udalosti podrobne nevyjadruje.