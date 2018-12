Záhadná osoba prestrihla mužovi vianočné svetielka: Keď zistil, kto to spravil, došli mu slová

Vianočné výzdoby sa stali v posledných rokoch doslova výstavným artiklom. Hlavne na vidieku sa ľudia predbiehajú v tom, aby mali krajšiu výzdobu ako susedia, a zároveň si dávajú záležať na tom, aby ich výzdobu každý videl.

A tu práve nastáva problém. Nie každý totiž zdieľa rovnaké nadšenie z blikajúcich ozdôb. To je zrejme aj prípad panej, ktorú uvidíte na nasledovnom videu. To zverejnil jeden z jej susedov, ktorý z nej spravil v podstate celebritu. Ako píše portál Independet, celý príbeh začal, keď si raz večer istý Dan Hubbert, obyvateľ mestečka Cottingham ležiaceho na východnom pobreží britských ostrovov, všimol, že sa na jeho pozemok prikradla zahalená postava. Tá sa pod rúškom tmy prikradla k stromu, na ktorom mal blikajúcu vianočnú výzdobu, a pomocou nožníc prestrihla drôty.

Podľa vlastných slov si prekvapený muž najprv myslel, že sú to mladiství nespratníci zabávajúci sa poškodzovaním cudzích vecí. O to väčší šok nastal, keď si po pozornom prehraní videa uvedomil, že osoba v kapucni je staršia dáma, ktorá je zároveň jeho susedkou. "Keby to boli nejakí výrastkovia, okamžite by som volal políciu. Nemôžte len tak prejsť cez cestu a zničiť niekomu výzdobu." Otec dvoch detí priznal, že napriek radám priateľov, ktorí ho presviedčajú aby paniu udal, sa k tomu stále nevie odhodlať. "Mala by zaplatiť škodu, ktorú mi spôsobila. Pritom stačilo len zaklopať na dvere a poprosiť ma, aby som ich vypol. Urobil by som to."