Vo Zvolene nastala kuriózna situácia: Bláznivé rozhodnutie novozvoleného zastupiteľstva

Sobášiť môže len primátorka! Kuriózna situácia nastala vo Zvolene po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. Väčšina novozvolených poslancov odmietla schváliť dvoch kolegov, ktorí by mohli okrem prvej ženy mesta Lenky Balkovičovej sobášiť.

Ak sa primátorke niečo prihodí alebo bude odcestovaná, nebude mať kto zaľúbenú dvojicu zosobášiť. Prevaha novozvolených poslancov z iniciatívy Zvolen pre ľudí, ktorí sú združení okolo neúspešného kandidáta na primátora Mateja Snopka, sa hneď prejavila na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve. Hlasovaním rozhodli, že sobášiaca v meste bude len staronová primátorka.

Navrhovaní boli viceprimátor Jaroslav Stehlík a poslanec Róbert Orság. „Ostala som jediná, pred ktorou je možné v našom meste uzavrieť manželstvo. Zvolenčanom napriek tomu sľubujem, že urobím, čo bude v mojich silách, aby mohli s hrdosťou vstúpiť do novomanželského zväzku. Že by som ochorela, na to radšej ani nemyslím,“ vyjadrila sa Balkovičová.

Viceprimátor, ktorý sobášil aj minulé volebné obdobie, je nemilo prekvapený. „Plán sobášov je pol roka dopredu a nikdy neviete, čo sa udeje a vy sa nemôžete zrazu zúčastniť, tak poprosíte kolegu. Teraz sa to však už nebude môcť stať,“ potvrdil J. Stehlík.

Budúca nevesta Nikol Gajdošová (26) sa má na Zvolenskom zámku sobášiť 19. januára 2019. „Svadba ma nestála 5 eur, máme všetko zabezpečené a som z tejto situácie nervózna. Ak sa náhodou niečo stane, neviem, ako sa to bude riešiť,“ obáva sa budúca nevesta. Podľa nej si rozhodnutie poslancov najviac odniesli občania.