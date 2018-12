Tajomný kocúr Muro oddychuje u chatára Viktora Beránka: Chlpatého horolezca už skúmajú odborníci

Záhadný kocúr Muro miluje hory, turistov, no v zime najmä svoju teplučkú pohovku. Zdatný horolezecký kocúr bez mačiek - tých turistických - má až neskutočnú kondičku zrejme v génoch.

Starostlivý chatár Viktor Beránek (66), na ktorého čakal po mesiaci dovolenky v Tichomorí ako verný psík, sa pokúsil odhaliť jeho tajomný pôvod.

Mura videli ľudia na tatranských štítoch a bežne ho stretávali aj na turistických chodníkoch. Všetko to, čo prešiel, zvládne len veľmi zdatný turista. Aj taký horal, ako je Viktor Beránek, sa jeho výkonom poklonil.

Našiel ho na jeseň pod Vysokou a vzal so sebou na Podbanské. „On sa však s tým neuspokojil a vo vysokohorských túrach pokračoval,“ prezradil Beránek a dodal: „V novembri som odišiel na mesiac na dovolenku a Mura som nechal na Podbanskom. Poprosil som susedu, nech sa o neho postará, keď ho stretne. Keď som sa vo štvrtok vrátil, Muro ma čakal pred domom a krásne sa so mnou zvítal. Deň so mnou zotrval a opäť sa stratil na dva dni.“

Má v sebe divokú krv?

Beránek si kvôli Murovi naštudoval odborné veci o mačkovitých šelmách a prišiel so zaujímavou teóriou. „Je mohutný, má objemný chvost. Jeho prítulnosť možno spôsobilo to, že je krížencom divej a domácej mačky. Vysvetľovalo by to aj jeho úžasnú kondíciu,“ skonštatoval chatár. Zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová vraví, že divá mačka je extrémne plachá.

„Máme jedince aj na Liptove a v podtatranskej oblasti.Veľmi rada by som sa s Murom zoznámila a možno aj si zobrala kúsok srsti na genetický rozbor,“ povedala zoologička, ktorá na kocúrových fotkách nenašla charakteristické vonkajšie znaky divej mačky, ako napr. hrubší valcovitý a na konci tupo zakončený chvost.

„Labky sa mi tiež zdajú menšie a ušnice sú na vonkajšej hrane neosrstené. Nemyslím si, že ide o mačku divú,“ uzavrela Feriancová, ktorá však verí, že sa s Murom stretne aj osobne a poriadne si ho obzrie.