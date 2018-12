Dnešok je bohatý na ľudové pranostiky a čarovanie: 13 najznámejších zvykov na sviatok sv. Lucie

Ľudové tradície v predvianočnom období mali vždy veľa podôb. Zvyky a obrady spojené so sviatkom svätej Lucie patria k tým najznámejším. A niektoré sa zachovali a dodržiavajú sa dodnes.

Hovorí sa, že vraj od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Skúsite, či počaruje aj vám? Lucia sa narodila v 3. storočí v Syrakúzach na Sicílii v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí svoj život službe Spasiteľovi. Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili jej krásne oči, nesúhlasila.

Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou - kat jej prebodol hrdlo. Ktovie, prečo sa práve táto veriaca žena stala v ľudových tradíciách najväčšou zo všetkých bosoriek. V každom prípade sa s týmto dňom spájalo množstvo praktík, ktoré mali pomôcť v boji so zlými silami.

1. Ochrana pred zlom

Večer pred Luciou treba zjesť veľa cesnaku, bývalo zvykom si ním aj spraviť krížik na čelo či na zápästia. Doma sa pripravovala cesnaková omáčka alebo hrianka. Mnohí nechávali cesnak s kúskom chleba a pohárom vody za oknom. Cesnak má totiž moc odohnať zlých duchov.

2. Bez žien

Na Luciu sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu. 3. Nech ostane všetko doma

3. Žiadna práca

V tento deň je zakázané prať aj priasť, nesmie sa pracovať na poli ani doma.

4. Odstrašiť strašidlá

Na sviatok Lucie ľudia s úmyslom nepustiť do svojich domovov zlé sily robili hluk a zahatávali prístupové cesty. Robili sprievod, kde buchotali hrncami a vareškami, aby vyplašili zlo

5. Lucia prináša aj bohatstvo

Od Lucie do Vianoc vraj treba v topánkach pod pätami nosiť mince, čo by nám malo priniesť peniaze v budúcom roku.

6. Ženícha prezradí pes

Dievčatá triasli plotom a odriekali: „Klopem dnes, kde je môj najmilší, nech mi tam vyštekne pes.“

7. Vymetanie duchov

V predvečer Lucie po domoch chodievali ženy (niekde sa spomínajú aj mladí muži) zahalené do bielych plachiet a s pomúčenou tvárou a bielymi pierkami vymetali z domov a dvorov temné sily, zlých duchov, choroby a trápenia.

8. Najdlhšia noc

Trinásty december bol vedený ako najkratší deň roka a hovorí sa: Svätá Lucia ukazuje svoju moc, prináša najdlhšiu noc

9. Možní manželia

Dievčatá pomýšľajúce na vydaj si na svätú Luciu napísali na 12 papierikov mužské mená, poskladali ich a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik spálili. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik s menom toho, ktorý sa mal stať ich vyvoleným.

10. Predpoveď na ďalší rok

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. Každý deň predstavoval jeden mesiac.

11. Jablko pritiahlo toho pravého

Dievča ponorilo jabĺčko do vody a každý deň odpilo z vody. Chlapec, ktorý sa k nej prvý ozval po zjedení jabĺčka na Štedrý deň, sa mal stať jej manželom.

12. Mladíci hľadali bosorky

Mladí muži vyrezávali postupne každý deň až do Vianoc stolček, na ktorom nesmel byť ani jeden klinec. Vtedy mal čarovnú moc. Na Štedrý deň si rezbár mal počas omše na tento stolček sadnúť a okolo oltára potom videl tancovať všetky strigy z dediny.

13. Nech ostane všetko doma

Po západe slnka sa nesmelo nič dávať ani požičiavať.

Na svätú Luciu ženy oddychovali

Katarína Nádaská, etnologička

Predpokladá sa, že sviatok svätej Lucie má korene v predkresťanskom období. Niektoré zvyky sa pretavili aj do kresťanského sviatku, napríklad že na Luciu sa nesmelo priasť, šiť a nič robiť ihlou. Ženy v tento deň oddychovali. Robili sa také obchôdzky, v staršom období to bola záležitosť mladých mužov, ktorí sa obliekli do plachiet a tvár si zamúčili.

Boli ticho a v ruke držali husacie krídlo. Symbolicky vymetali všetko zlo, nesvár a choroby z domu. Lucia sa považovala za vyvrcholenie stridžích dní. Krátili sa dni a predlžovali noci. Počas tých dlhých nocí mali mať strigy svoju moc. Preto ľudia robili rôzne opatrenia proti bosorkám.