Brooklyn Beckham predstavil rodičom novú frajerku: Je to rajcovná modelka!

Najstarší syn Davida a Victorie Beckham prijal pozvanie na večierok po odovzdávaní módnych cien Fashion Awards v Londýne a predstavil tam tiež svoju novú partnerku Hanu Cross.

Brooklyn sa posledné roky schádzal a rozchádzal s herečkou Chloe Grace Moretz, naposledy si dali zbohom na jar. Po rozchode už zbalil ďalšiu krásku. Hana sa pritom snaží presadiť aj cez sociálne siete, takže sa ihneď na Instagrame pochválila videom, v ktorom odchádza z párty na severe Londýna ruka v ruke s Beckhamom mladším, a ešte sa s ním na ulici bozkáva.

Brooklynova bývalka Chloe pritom nedávno vyhlásila, že jej verejné prejavy milostného vzťahu s Brooklynom boli istou formou rebélie. ,,Problém v mojom prípade je ten, že som celkom rebelka, v tom zmysle, že keď mi niekto hovorí, aby som sa tak nesprávala, budem to robiť. Just to urobím a skočím do toho po hlave a predvediem salto. Hovorila som, prečo sa nemôžem bozkávať na ulici a robiť všetko, čo robia moji kamaráti? A človek môže, môže robiť čokoľvek, čo chce. Ale potom som prišla domov a bola naštvaná, že sú všade fotky, ako sa bozkávam na ulici. A môj brat mi povedal ,Chloe, nebuď naštvaná, pretože si to urobila! Áno, tvoji kamaráti to robia, ale ty nie si tvoji kamaráti´. Tak som to začala chápať, že ubližujem len sebe," vyhlásila herečka pred časom. Beckhamova nová frajerka Hana Cross k takémuto poznaniu zjavne ešte nedospela.